Magnus Carlsen med enda en remis i USA

Magnus Carlsen klarte heller ikke onsdag å vinne partiet sitt i Sinquefield Cup, tross hvite brikker og en av turneringens antatt svakere spillere ved bordet.

Verdensmester Carlsen klarte ikke å knekke amerikanske So Wesley, og den femte runden i turneringen endte dermed i remis for deres del. Det gjorde imidlertid partiene for de andre deltakerne også, og dermed er stillingen i turneringen uforandret foran sjette runde.

Carlsen står nå med fire remis og en seier i turneringen, der sju av verdens ti beste spillere deltar.

I sjette runde har Carlsen svarte brikker mot Alexander Gristsjuk fra Russland.

Etter fem av ni runder er Gristsjuk og Carlsen to av fem spillere med 3 poeng i turneringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken