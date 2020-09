Magnus Carlsen slo tilbake med tre seirer

Magnus Carlsen slo knallhardt tilbake etter nettproblemene som påførte ham et tap tirsdag. Med tre seirer onsdag er han i ledelse i St. Louis Rapid & Blitz.

Carlsen innledet onsdagens spill i onlineturneringen med seier over Levon Aronian etter 34 trekk. I det neste partiet beseiret han med svarte brikker Leinier Dominguez etter 41 trekk, og da var han i delt ledelse med Wesley So.

I tredje parti så Pentala Harikrishna en stund ut til å være på vei mot remis, men et tabbetrekk av inderen vippet alle piler i Carlsens favør, og nådeløst omsatte han i seier etter 31 trekk.

Ettersom So bare greide remis i sitt siste parti for dagen, er Carlsen i ledelse alene etter to av tre dager med hurtigsjakk. Det gjenstår tre partier torsdag, før turneringen avsluttes med at alle møter alle i lynsjakk både fredag og lørdag.

Carlsen mistet nettforbindelsen under hurtigsjakkpartiet mot Jan Nepomnjasjtsjij tirsdag og tapte på tid. Det ødela mye på en dag han innledet med sterk seier over Hikaru Nakamura og spilte remis mot So, men etter onsdagens oppvisning er han på topp igjen.

