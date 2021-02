Magnus Carlsen vant første parti i kvartfinalen

Magnus Carlsen fikk en god start mot Daniil Dubov i kvartfinalen i tredje turnering i Champions Chess Tour, med seier i første hurtigsjakkparti.

Etter at det halvveis ute i partiet så ut som om nordmannen skulle rote bort seieren, hentet han seg inn og vant det første av fire parter på kvartfinalens første dag.

Carlsen møter russiske Dubov i kvartfinalen. I tirsdagens første av fire partier tok nordmannen en slags revansj mot Dubov. Carlsen hadde kontroll store deler av partiet, der han til slutt tok seieren etter 34 trekk.

Det unge stjerneskuddet ga den norske verdensmesteren store problemer i grunnspillet mandag, da Carlsen reddet remis til slutt. Carlsen tapte for øvrig mot russeren for snaue to måneder siden, også det i hurtigsjakk.

Paret skal spille maks tre partier til tirsdag. Kvartfinalen går over to dager. Vinneren tirsdag trenger bare uavgjort onsdag for å gå til semifinale. Står det to avgjort etter to dager, blir det lynsjakk og eventuelt armageddon.

(©NTB)

