Magnus Carlsen vant Legends of Chess med maktdemonstrasjon: – Jeg er avhengig av sjakk

Magnus Carlsen sto for en voldsom maktdemonstrasjon da han sikret seieren i Legends of Chess ved å knuse Jan Nepomnjasjtsjij. Han vant alle sine 13 dueller.

På spørsmål fra Chess24 om hvordan han vil feire, svarte Carlsen at han vil forberede seg til semifinalen mot Ding Liren i finaleturneringen i sin egen sjakktour.

– Jeg er avhengig, rett og slett. Jeg elsker sjakk, sa han.

Den norske verdensmesteren tapte noen få partier i løpet av de 15 dagene Legends of Chess varte, men sammenlagt beseiret han sin motstander hver eneste gang. Først vant han alle de ni duellene i grunnspillet, så slo han både Peter Svidler i semifinalen og Nepomnjasjtsjij i finalen i to strake kamper.

– I dag spilte jeg mye bedre enn i går. I det første partiet kom han aldri i gang. Det neste var utrolig komplisert, men jeg følte hele tiden at jeg sto bedre, sa han til Chess24 etter å ha vunnet de to første partiene og rundet av med en rask remis i det tredje.

Han utelukket ikke at Nepomnjasjtsij var preget av det tette kampprogrammet. Russeren hadde ikke som Carlsen en fridag søndag.

– Det kan godt være. Det var iallfall tydelig at han ikke var på topp i dag, sa han.

Mandag var det uavgjort etter de fire hurtigsjakkpartiene, slik at avgjørelsen falt i lynsjakk, men tirsdag gjorde Carlsen kort prosess. Han vant det første partiet med hvite brikker etter bare 27 trekk.

Slaget tapt

Også i det andre partiet skaffet Carlsen seg tidlig en vinnende stilling, men Nepomnjasjtsjij forsvarte seg heroisk og håpet å lure Carlsen til en feil. Den kom aldri, og etter 76 trekk måtte russeren innse at slaget var tapt.

– Det var et par ganger der jeg kunne spart meg selv for mye arbeid ved å velge bedre løsninger, men jeg kan ikke klage når jeg vet at jeg aldri satte bort gevinsten. Det var det viktigste, sa Carlsen til TV 2.

Dermed trengte Carlsen bare en remis på de to siste partiene for å vinne turneringen. Med hvite brikker tillot han aldri Nepomnjasjtsjij å sette ham under press. Etter 36 trekk ble det remis, og dermed var tittelen i havn etter tre partier og to og en halv time ved dataskjermen.

Det er hans tredje triumf på de fire første turneringene i Magnus Carlsen Chess Tour, serien av onlineturneringer som har vært en stor suksess under viruspandemien.

Ikke 100 prosent

Carlsen vant Magnus Carlsen Invitational i mai, Chess Masters i juli og nå Legends of Chess, en turnering som samlet fem av dagens ypperste spillere og fem sjakklegender.

Selv om han vant hver eneste kamp, er ikke Carlsen enig i at Legends of Chess var hans beste turnering.

– Jeg synes jeg spilte bedre i Chess Masters, så jeg er ikke 100 prosent fornøyd, men for det meste har jeg spilt bra, sa han til Chess24.

Eneste turnering Carlsen ikke selv har vunnet av Rapid Challenge i juni, der Daniil Dubov vant. Nordmannen tapte da for Hikaru Nakamura i semifinalen.

Allerede søndag starter finaleturneringen i Carlsens sjakktour, der Carlsen møter Ding Liren i semifinalen i best av fem kamper. I den andre spiller Dubov mot Nakamura.

– Det er nå moroa virkelig starter, sa Carlsen til TV 2 om turneringen der finalen spilles i best av sju kamper.

(©NTB)