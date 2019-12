Magnus Hedman snakker ut om seksuelt misbruk i barndommen

Den tidligere svenske landslagskeeperen Magnus Hedman åpner opp om de sjokkerende handlingene han ble utsatt for som barn.

Det kommer frem i dokumentaren «Magnus Hedman: Andra halvlek» som blir publisert på Dplay i Sverige tirsdag.

Hedman avslører i dokumentaren at han ble seksuelt utnyttet som barn. Han snakker åpent ut om handlingene han ble utsatt for i oppveksten.

- Jeg ble seksuelt utnyttet som barn. Det startet da jeg var syv år, sier Hedman.

Den tidligere svenske landslagskeeperen forteller også åpent om rus og alkoholproblemer. Dette har han også snakket åpent om tidligere i sin selvbiografi «Når lyset slukkes», som ble utgitt i 2012, ifølge Aftonbladet.

- Jeg fattet det ikke

I dokumentaren sier Hedman at han ble seksuelt utnyttet av et familiemedlem, en person i sin umiddelbare nærhet, fra han var syv til han var tolv år gammel.

- Jeg tror ikke jeg fattet det da, hvor ille det var. Men jeg husker den ånden som luktet alkohol. Når jeg kjente den så vokste ubehaget med en gang. Skammen man kjenner som barn er brutal, sier Hedman i dokumentaren.

Hedman har tidligere spilt for klubber som Coventry, Celtic og Chelsea. I tillegg har han 58 landskamper for Sverige.

Han forteller at han delte historien for første gang for to år siden. Da befant han seg på et behandlingshjem for å få kontroll på sine problemer.

- Når traileren for dokumentaren ble sluppet ringte mine bestekompiser til meg og var helt fra seg. Ingen har hatt noen anelse om dette. Det er kanskje to-tre personer som har visst om dette. Ikke engang pappa visste, ikke mamma heller, før hun gikk bort, sier Hedman til Sportbladet.

46-åringen sier til avisen at han følte tiden var inne for å fortelle.

- Et sted kjente jeg at om det skal gjøres en dokumentar om meg, da får jeg fortelle dette på mine vilkår. Da er det helt og holdent min historie og da kjennes det riktig, sier Hedman.

- Det finnes hjelp

I intervjuet understreker Hedman at han ikke gjør dette for å få oppmerksomhet.

- Jeg forteller ikke om dette for å få oppmerksomhet. Den selvsentreringen har forsvunnet etter at jeg ble bedre. Dette er heller ingen unnskyldning eller forklaring på at jeg har tatt dop i mitt voksne liv. Dette handler om at folk ikke skal kjenne at de er ensomme, men også at det finnes hjelp å få, sier Hedman.

Hedman har også hatt problemer med rusmisbruk i voksen alder og forklarer at han tok amfetamin hver morgen i en periode. Han har nå vært rusfri i to år.

I 1997 fikk Hedman sin landslagsdebut, og gikk samme år til England og Coventry City. Hedman var sentral i Sveriges EM-kampanje i 2000, og samme år fikk han tildelt Guldbollen i Sverige. Også i 2002 voktet Hedman buret i samtlige kamper for Sverige i VM.

Spillerkarrieren til Hedman inkluderer også et opphold i italienske Ancona, før hanskene ble lagt på hylla for godt etter et kort opphold i Chelsea - hvor han kun spilte en vennskapskamp mot Crystal Palace.

Han landet til slutt på 58 landskamper for Sverige.