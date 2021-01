Magnus pisser på idretten - idretten driter på draget

Utenforspilleren Magnus Carlsen (30) er nominert til prisen årets prestasjon i norsk idrett 2020. Det er faktisk ikke til å tro.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

FOR HALVANNET ÅR siden, uavhengig av motivenes muligheter og økonomiske godhet, viste Magnus Carlsen norsk idrett fingeren gjennom å prøve å åpne bakdøra for fienden, en utenlandsk bettingaktør.

Under den årlige romjulssjakken på NRK for et par uker siden, denne gangen arrangert av sjakkspillerens eget selskap, Play Magnus, fortsatte han med det.

Reklame for utenlandske spillselskaper har aldri blitt godt mottatt i norsk i drett, spør bare Drillo, John Arne Riise og Mats Zuccarello.

Med nominasjonen av Magnus Carlsen til pris på Idrettsgallaen lørdag 9. januar, later idretten som at tilfellene Drillo, Riise og Zuccarello aldri har funnet sted.

Der jeg kommer fra kalles det å drite på draget.

MAGNUS CARLSEN HAR siden sommeren 2019 vært politisk sennepsgass i norsk idrett. Altså veldig giftig. Med mål om å gjøre norsk sjakk en historisk tjeneste snudde han ryggen til den stortingsvedtatte finansieringsmodellen det norske idrettsunderet er tuftet på. Eller som Kjetil Rekdal kanskje ville formulert det, han pissa på idretten.

For det første gikk han i forbund med fienden og viste fingeren til idrettens hellige finansieringsmodell og aller beste venn, enerettsmodellen.

For det andre prøvde han å bringe fiendens sponsoravtale verd 50 millioner kroner inn bakveien.

Måten handlet om å kjøpe seg 40 delegater gjennom å betale kontingenten for opptil 1000 medlemmer i den nystartede sjakklubben Offerspill SK.

Målet, fordi sjakkens årsmøtemodell gir hver klubb én stemme per 25 medlemmer, var å kuppe kongressen sommeren 2019.

MAGNUS CARLSENS MOTIV bestrides ikke, det var greit nok. Avtalen med den svenske spillaktøren Kindred handlet ikke om egen vinning. Bakgrunnen for aksjonen var ideell og handlet om å legge forholdene bedre til rette for norske sjakk-talenter.

Med en sponsoravtale verd 50 millioner kroner over fem år ønsket verdens beste sjakkspiller å finansiere talenter og kommende stormesteres muligheter til å trene og konkurrere det antallet timer som er nødvendig for å bli riktig god.

At konsekvensen av et vellykket kupp ville gjøre norsk sjakk til hovedlobbyisten for utenlandske spillselskaper, ofret han ikke mange tanker.

MED NOMINASJONEN AV Magnus Carlsen til pris på Idrettsgallaen er det norsk idrett som ikke ofrer egne prinsipper mange tanker. Hvordan det som i alle uttalte sammenhenger har vært fy helt plutselig kan være ålreit, er umulig å få hodet sitt rundt.

Det handler selvfølgelig ikke om at Magnus Carlsens prestasjoner ikke kvalifiserer til en pris, akkurat det er et faktum vanskelig å bestride.

Det handler utelukkende om at verdens beste sjakkspiller gjennom egne valg har diskvalifisert seg selv fra norsk idretts fellesskap.

DRILLO MÅTTE I sin tid forlate jobben som analysesjef i Vålerenga da han ble fotballekspert i et nettbasert spillselskap. Da han returnerte som landslagssjef i 2009 ble han tvunget til å forlate spillselskapet.

Akkurat som John Arne Riise måtte skrote sin avtale for å kunne bli breddetrener på nivå fire i norsk fotball.

Akkurat som Mats Zuccarello måtte velge mellom ishockeylandslaget og «fienden».

NORSK IDRETT, RETT eller galt, har aldri tvilt på enerettsmodellen. Norsk idrett har stått last og brast med finansieringsmodellen som har gjort oss til den idrettsnasjonen vi er.

Lørdag 9. januar 2021 kastes dette stortingsvedtatte prinsippet på dynga når Magnus Carlsen offisielt tas inn i varmen og presenteres som nominert til en av idrettens gjeveste priser.

Hvorfor det?

