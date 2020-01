Maguire blir Solskjærs faste kaptein

Ole Gunnar Solskjær fastslår at midtstopperen Harry Maguire overtar kapteinsbindet i Manchester United etter Ashley Young.

Det betyr at Maguire blir fast United-kaptein bare et halvår etter at han kom til klubben. Han har allerede fungert mye som kaptein ettersom 34 år gamle Young ikke har spilt så mye denne sesongen.

– Harry skal fortsette å ha armbindet. Han har vært en leder, og jeg har vært så imponert over lederskapet hans. Han har kommet inn her, og alt ved ham forteller meg at han er en leder, sier Solskjær om Maguire foran søndagens storkamp borte mot Liverpool.

Young er på vei til italienske Inter etter 8,5 sesonger i United.

– Ashley blir 35 i sommer, og om han får en toårskontrakt et sted, er det opp til ham å godta den. Vi var ikke klare for å tilby ham det samme, sier Solskjær, som samtidig roser den rutinerte backen.

– Han har vært viktig for klubben, han har vunnet trofeer. Men tiden var inne nå. Han sa at han ønsket å prøve dette, så hvorfor ikke gjøre det nå?

