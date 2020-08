Maguire i retten: - De dopet ned min søster. Hun svimte av med en gang

United-kaptein Harry Maguire møtte tirsdag i retten etter å ha blitt arrestert i Hellas. Der kom han med oppsiktsvekkende påstander.

Manchester United-kapteinen ble pågrepet forrige uke etter å ha angivelig slått en politimann på Mykonos i Hellas torsdag kveld.

Hendelsen skal ha funnet sted etter at politiet ble tilkalt i forbindelse med bråk ved en pub på feriestedet. Manchester United har bekreftet hendelsen.

- Det er kontakt med Harry og han samarbeider fullt ut med greske myndigheter, uttalte United fredag.

ESPN skriver at United-spilleren skal ha slått en politimann, som førte til at Maguire måtte tilbringe natta på politistasjonen.

- En sak ble åpnet for forbrytelser for vold mot tjenestemenn, ulydighet, legemsbeskadigelse, fornærmelser og bestikkforsøk, skrev det greske politiet i en uttalelse, ifølge Goal.

Møtte i retten

Tirsdag møtte Harry Maguire i retten i Mykonos. Der har han uttalt seg om hendelsen og sier at to menn nærmet seg hans søster. De skal så ha injisert henne, til hun svimet av umiddelbart på stedet, skal Maguire ha sagt, ifølge Sky-journalist Martha Kelner.

United-kapteinen skal da ha bedt en sjåfør kjøre dem til sykehuset, men personen kjørte dem istedet til politistasjonen.

Ifølge Maguries forsvarer sparket politiet ham i beina og fortalte at hans «karriere var over» da han ankom politistasjonen.

Aktor hevder under rettsaken at Maguire skal ha sagt følgende på politistasjonen:

- Vet du hvem jeg er? Jeg er kaptein på Manchester United. Jeg er veldig rik. Jeg kan gi deg penger. Jeg kan betale deg. Vær så snill, la oss gå.

Harry Maguires søster skal ha reist tilbake til England på mandag.

Ny kaptein i januar

Sommeren 2019 ble engelskmannen klar for Manchester United, for en rekordstor sum på 80 millioner pund.

I januar ble det så klart at Solskjær valgte eleven som ny kaptein i klubben.

– Harry skal fortsette å ha armbindet. Han har vært en leder, og jeg har vært så imponert over lederskapet hans. Han har kommet inn her, og alt ved ham forteller meg at han er en leder, sa nordmannen om Maguire da.