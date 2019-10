Maguire slaktes av tidligere Premier League-profil

- Jeg kan finne tre amatørspillere som kan gjøre den samme jobben, sier Rafael van der Vaart om Harry Maguire.

Manchester United var nær ved å få med seg alle tre poengene fra møtet med erkerival Liverpool søndag, men en sen utligning fra Adam Lallana sørget for poengdeling på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjærs menn sørget dermed for at Liverpools seiersrekke i Premier League stoppet på 17 kamper.

United-stopper Harry Maguire, som kom fra Leicester for 80 millioner pund i sommer, spilte til en sekser på Nettavisens børs, men ikke alle er like imponert over engelskmannen.

Slakter Maguire

En av dem er tidligere Tottenham-spiller Rafael van der Vaart.

Ifølge nederlandske Ziggo Sport går van der Vaart hardt ut mot Maguire.

- Han har noen ferdigheter, men hvis han er verdt så mye penger, er Virgil van Dijk verdt 300 millioner pund, sier van der Vaart.

Nederlenderen går så langt som å hevde at amatørspillere kan gjøre samme jobb som United-stopperen.

- Hvis jeg spiller amatørfotball på en søndag, kan jeg lett finne tre spillere som kan gjøre samme jobb. Jeg mener det seriøst. Det er litt tullete å si, men jeg tror virkelig det, sier van der Vaart.

KRITISK Rafael van der Vaart er kritisk til Harry Maguire og det enorme beløpet Manchester United betalte for ham. Foto: Cristina Quicler (Afp)

Den tidligere Tottenham-profilen var heller ikke imponert over det han fikk se av Maguire da England tapte 3-1 mot Nederland i Nations League.

- Jeg jobbet for nederlandsk TV under Nations League, og jeg husker at jeg sa at Harry Maguire var den dårligste spilleren på banen. Og så to måneder senere koster han 80-90 millioner pund. Helt utrolig! mener van der Vaart.

Klopp: - Vi møtte en vegg

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener Manchester United kom med en defensiv tilnærming til kampen.

- Vi spiller alltid mot en vegg. Vi må bli bedre, men slik er det. Jeg tror ikke Manchester United kan spille slik om det andre laget ikke har ballen så mye som vi hadde. Vi spiller ofte mot den type lag. Kanskje kan vi gjøre det bedre, sa Klopp til Sky Sports.

Mer fornøyd var Ole Gunnar Solskjær etter poengdelingen mellom de to storlagene.

- Det er en god prestasjon for oss å ta med videre. Aggresjonen, holdningen og gløden var fantastisk. Vi har også blitt bedre på å presse, sa Solskjær ifølge BBC.

TAKKET FOR KAMPEN: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp tar hverandre i hendene etter søndagens kamp på Old Trafford. Foto: Oli Scarff (AFP)

TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland mener Solskjær og United gjorde en god jobb i møtet med serielederen.

- Vi har sett mange ganger at Solskjær har stilt opp taktisk riktig. Han gjorde det igjen med to brede spisser. Skapte problemer for Liverpool. Det som var mest interessant var i andre omgang, da Klopp spilte sine kort, endret det taktiske og satte inn nye folk, stilte nye spørsmål til Solskjær, da var Solskjær rett oppe fra benken, sammen med Mike Phelan, og kom med et mottrekk som virket, sa Hangeland på TV 2.

Neste oppgave for Manchester United er bortemøtet med Norwich førstkommende søndag. Liverpool møter Tottenham samtidig på TV 2 Sport Premium.