Mahomes herjet da Chiefs vendte til seier, øyner første Superbowl siden Stenerud

Kansas City Chiefs fikk en katastrofal start på NFL-kvartfinalen mot Houston Texans og lå under 0-24 i 2. periode, men slo nådeløst tilbake og vant 51-31.

For Chiefs lever dermed drømmen om å ta seg tilbake til Superbowl for første gang på 50 år. I 1970 scoret norske Jan Stenerud 11 av de 23 poengene da Chiefs slo Minnesota Vikings 23-7 i finalen, siden har ikke laget kommet lenger enn til semifinale.

Anført av quarterback Patrick Mahomes satte Chiefs ny sluttspillrekord ved å score touchdown i sju angrep på rad etter den sjokkerende starten. Mahomes kastet fem TD-pasninger, fire av dem i 2. periode. Tre av dem var til Travis Kelce, som satte sluttspillrekord for antall touchdownmottak i en periode.

Texans scoret i sitt første angrep da Deshaun Watson kastet en 54-yards TD-pasning til Kenny Stills. Rett etter løp Lonnie Johnson inn en ny touchdown etter en blokkert punt, og så scoret Texans igjen etter å ha fått ballen rett utenfor motstanderens målsone etter et mislykket puntmottak. Et trepoengspark i begynnelsen av 2. periode økte til 24-0, og publikum i Kansas City begynte å bue mot sine egne.

Fort gjort

Mahomes, som er NFLs regjerende MVP (mest verdifulle spiller), og Chiefs hadde svaret klart. Dagen etter at denne sesongens store quarterback Lamar Jackson og hans Baltimore Ravens mistet hodet da de kom under, håndterte Mahomes og Chiefs situasjonen på beste vis. Med tre touchdown på 3.24 minutter skapte de ny spenning, og et fjerde touchdown rett før halvtid sendte Chiefs i ledelse 28-24.

Aldri før har et lag ligget under med 24 poeng i første halvdel av en NFL-kamp og tatt ledelsen før pause.

Mahomes' første TD-pasning var til Damien Williams, de tre neste til Kelce. 52 poeng totalt før pause er rekord for NFL-sluttspillet.

Chiefs ga seg ikke og scoret touchdown også på sine tre første angrep etter pause. Williams løp inn de to første, før Blake Bell fikk Mahomes' femte touchdownpasning.

Stilkollisjon

Da hadde Texans-quarterback Watson løpt inn lagets eneste touchdown etter sjokkstarten, men kampen var aldri spennende i siste halvdel. Mahomes regisserte nesten et åttende strake touchdown, men Chiefs nøyde seg i det angrepet med trepoengsparket som fastsatte resultatet.

Chiefs spiller neste søndag semifinale hjemme mot årets sensasjonslag Tennessee Titans, som har slått ut både tittelforsvarer New England Patriots og topprankede Baltimore Ravens.

Mahomes endte med 321 pasningsyards og løp med ballen 56 yards. Møtet med Titans-quarterback Ryan Tannehill (88 pasningsyards i seieren mot Ravens) blir en kollisjon mellom det spektakulære og det trauste.

I den andre semifinalen spiller San Francisco 49ers mot Green Bay Packers eller Seattle Seahawks.

