Maiken Caspersen Falla slått på målfoto i Lenzerheide

Slovensk seier på sprinten for kvinnene.

Saken oppdateres

LENZERHEIDE / OSLO (Nettavisen): To av de norske sprinterne tok seg til finalen under sprintdelen i Lenzerheide i Tour de Ski, da Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng var de beste av de norske.

Anamarija Lampic og Natalja Neprjajeva bet seg fast, men det virket som Caspersen Falla hadde kontroll på oppløpet. Mot slutten var det Lampic som virkelig bet seg fast på oppløpet, og ga Caspersen Falla kamp til døra.

Det så ut til at de to gikk over målstreken rundt samtidig, men etter å ha konsultert med målfoto, så var det til slutt den slovenske jenta, som hadde ligget bak i lang tid, som banket til, og vant sprintfinalen.

- Det er et helt vanvittig oppløp, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk, da den slovenske jenta jublet i målområdet etter å ha tatt det som fort er karrierens største seier frem til nå.

Tiril Udnes Weng endte helt sist i finalen, men i forkant hadde hun muligheten til å sikre seg sammenlagtledelsen i Tour de Ski. Det ville seg ikke da hun måtte se seg slått av Sadie Bjorn, Jessica Diggins og Natalja Neprjajeva på plassene bak Caspersen Falla og Lampic.

For russiske Neprjajeva betyr hennes tredjeplass at hun nå er den nye sammenlagtlederen av Tour de Ski. Hun dytter dermed ned Therese Johaug til andreplass.

Ingen svensker

Merkverdig nok var det ingen svensk deltagelse i finalen. Maja Dahlqvist og Moa Lundgren saboterte nemlig for hverandre da de kolliderte i den ene semifinalen, og ramlet dermed vekk fra finalen.

Caspersen Falla endte i et vrient semifinale-heat der Anamarija Lampic og Jessica Diggins skjøt ut tidlig. Også Natalja Neprjajeva hadde en imponerende start, men Caspersen Falla bet seg fast.

Med både Sophie Caldwell og Jonna Sundling bak seg, lå Caspersen Falla an til å kvalifisere seg på tid, og dermed bli en av de såkalte «lucky losers», som tar seg videre på tid.

I den andre semifinalen repeterte svenskene sin feil fra Seefeld da Moa Lundgren og Maja Dahlqvist kolliderte i den ene bakken. Dermed falt to av de potensielle favorittene bort fra finaleheatet.

Tidlig Johaug-exit

Det gjorde at Tiril Udnes Weng og Sadie Bjornsen kunne seile inn til finaleplassen. Dessverre for Anne Kjersti Kalvaa, som endte på tredjeplass, var ikke hennes tid god nok til å ta henne videre til finalen.

For Therese Johaug var det exit allerede etter kvartfinalen, i heat med blant andre Caspersen Falla. Jenta fra Dalsbygda lå to sekunder bak heatvinner Caspersen Falla, som fikk følge av Anamarija Lampic fra Slovenia.

Heller ikke Heide Weng eller Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom seg videre fra sine respektive kvartfinaler. Weng måtte se seg slått av svenske Moa Lundgren og Sadie Bjornsen, mens Uhrenholdt Jacobsen endte bak Jonna Sundling og Natalja Neprjajeva i sin kvartfinale.

Allerede etter prologen var det over for Ingvild Flugstad Østberg, som sesongdebuterer i Tour de Ski.