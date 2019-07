Maiken Caspersen Falla vil bli mer kynisk

Maiken Caspersen Falla (28) vil ikke lenger gå skirenn om hun føler at hun ikke har sjanse til å vinne.

– Det er bare dumt å reise rundt å gå skirenn når du innerst inne vet at du ikke har så mye der å gjøre, sa Falla til NTB under treningssamlingen på Sognefjellet tidligere i sommer.

Grunnen til at hun sier det hun gjør, handler ikke om at hun er blitt «stor» på det. Men det er ikke til å stikke under stol at Falla har vært mye syk i oppladningen til de to siste sesongene og at det har hemmet henne i innledningen på sesongen.

Det er spesielt luftveiene som har voldt henne problemer.

Når det er sagt ble hun verdensmester i Seefeld sist vinter også, så helt krise var det ikke.

– Konklusjonen er at det ble bra til slutt. Når det går dårlig i starten er det litt trist der og da, men det gjør det bare enda bedre når det løsner ut over.

STJERNE: Maiken Caspersen Falla er en av de store profilene på det norske landslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Stress

Falla har kommet tregt i gang i begge de foregående sesongene. Hun sier at det ikke har gjort henne stresset, snarere frustrert. Du kunne se det på henne også. Fallas følelser lar seg lettere lese enn mange andre utøveres sinnsstemning.

– Jeg visste at jeg hadde vært mye syk, og ting hadde ikke klaffet som jeg håpet. Og dette skjedde andre høsten på rad. Året før hadde jeg enda mer plunder. Da var det seks uker der jeg bare surret. I år var det ikke helt bra, men mye nærmere enn året før. Sykdomsperioden etter Kuusamo hang i kjempelenge. Det er slik luftveiene er blitt. Når jeg blir syk, så blir jeg syk lenge.

Det er da det er godt at hun har et godt helseteam rundt seg som holder henne igjen og kan hjelpe henne med å finne de beste løsningene.

– Du lærer noe stadig vekk. Jeg burde kanskje ha droppet noen renn i forkant av Tour de Ski sist sesong.

Vil kjempe

Falla håper at hun blir enda flinkere til å si nei når hun kjenner at kroppen butter.

– Jeg vil kjempe om å vinne. Det er ingen vits i å være med om jeg må kjempe om en 12.-plass. Det handler om å vinne, og hvis jeg ikke er i stand til det, er det bedre at jeg holder meg hjemme. Det er det som er lærdommen fra forrige sesong.

Luftveisproblemene er trolig heller ikke noe som bare forsvinner av seg selv.

– Luftveiene blir bare verre og verre, men jeg har det under ganske god kontroll. Problemet er at sykdomsperiodene har hengt så lenge igjen. Jeg fungerer. Jeg er ikke syk. Jeg får gjort det jeg skal, men for å prestere på topp internasjonalt nivå kan man ikke ha noe som skurrer i det hele tatt. Skal man prestere på topp i verdenscup, må du være 100 prosent. Rundt Davos og Tour de Ski var jeg kanskje 85 prosent bra. Det holder ikke.

