Major League-baseball i Europa for første gang

Erkerivalene New York Yankees og Boston Red Sox skal møtes i to kamper i London neste år. Det blir første gang MLB-kamper i baseball spilles i Europa.

Rykter om kampene i London har gått en stund, men de ble endelig bekreftet av Major League-sjefen Rob Manfred tirsdag.

Kampene skal spilles 29. og 30. juni på London Stadium, OL-stadion fra 2012 og West Hams hjemmebane i fotball. Stadion vil for anledningen gjøres om for baseball og ha plass til om lag 55.000 tilskuere.

Tidligere er det spilt grunnseriekamper i MLB blant annet i Mexico, Japan, Puerto Rico og Australia, men aldri i noe europeisk land.

De årlige NFL-kampene i London blir alltid tidlig utsolgt og er en stor suksess. Det er også spilt NBA-basketball i byen.

Det er inngått en avtale som innebærer at det blir MLB-kamper i London også i 2020.

Tradisjonsrikt

Yankees og Red Sox er to av de mest sagnomsuste klubbene i baseballsporten, og kanskje de bitreste rivalene i amerikansk proffidrett overhodet. I øyeblikket er de også lagene med de to høyeste seiersprosenter (73,5 for Red Sox, 70,6 for Yankees) denne sesongen.

– Vi er glade for å bringe et av de mest tradisjonsrike rivaloppgjørene i idretten til Londons lidenskapelige sportselskere, sa Manfred.

– I våre forsøk på å få baseballsporten til å vokse er intet så effektivt som å kunne vise tilhengerne faktiske kamper og våre talentfulle spillere. Vi gleder oss til å vise fram Major League-baseball i en av verdens store byer.

Idrettshovedstad

London-borgermester Sadiq Khan kaller avtalen «historisk».

– Dette er et kupp som igjen viser at London er verdens idrettshovedstad, og jeg er glad for utsikten til å gi også denne sporten en framtid i byen vår, sier han.

Red Sox-eier John W. Henry, som også eier fotballklubben Liverpool, sier at samtalene om å møte Yankees i Europa har pågått i flere år.

– Dette blir det viktigste internasjonale framstøt for Major League noen gang. Jeg kan ikke vente med å høre dem rope «play ball» på London Stadium, sier han.

(©NTB)

