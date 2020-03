Maktdemonstrasjon av Johaug da Norge vant stafetten i Lahti

Norge tok til slutt en overlegen stafettseier i de finske skoger.

En meget sterk tredjeetappe av Therese Johaug gjorde at Heidi Weng fikk et forsprang på nesten 30 sekunder på ankeretappen. Det til tross for at Johaug startet fem sekunder bak teten etter at Ingvild Flugstad Østberg fikk det krevende med bakglatte ski på den andre etappen.

- En utrolig tredjeetappe, konkluderte NRKs Jann Post da Johaug vekslet.

Weng takket for ledelsen og jublet ved startstreken da hun så at Johaug rykket fra.

Weng hadde ingen problemer med å sikre norsk seier på siste etappe.

Norge vant 30,3 sekunder foran Finland, mens Sverige spurtslo Russland og sikret tredjeplassen. Svenskene var 1 minutt og 55 sekunder bak Norge i mål.

Johaug forteller til NRK etter løpet at formen fortsatt er god til tross for en lang sesong.

- Jeg synes jeg gikk et veldig godt skirenn i dag. Jeg fikk til padlingen veldig bra i bakkene. Det er utrolig moro å stå øverst på pallen med laget, forteller Johaug.

Rykket fra Flugstad Østberg



Tiril Udnes Weng fikk sin stafettdebut på det norske førstelaget da hun søndag fikk i oppdrag å gå førsteetappen for Norge.

23-åringen løste oppgaven sin på en ryddig måte og var med i teten i store deler av sin etappe. Kun Finland med Johanna Matintalo gikk raskere enn Udnes Weng. Etter fem kilometer vekslet 23-åringen med lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg, 4,8 sekunder bak finnen.

Sistnevnte fikk en noe mer krevende etappe ettersom hun gikk mot svenske Frida Karlsson og Kerttu Niskanen fra Finland.

Enklere ble det heller ikke for Flugstad Østberg da hun hadde betydelig dårligere feste enn de to konkurrentene. Det endte med at Karlsson og Niskanen rykket fra den norske langrennsstjernen i flere av stigningene.

Østberg bet imidlertid tennene sammen slik at forspranget ikke ble for stort. Hun lykkes også med å ta innpå de to i tet i nedoverbakkene. Dermed vekslet hun kun 5,6 sekunder bak Finland.

Johaug med maktdemonstrasjon



Med Therese Johaug på tredjeetappe for Norge var det heller ingen stor grunn til bekymring.

Johaug tok raskt igjen Laura Mononen fra Finland og Rebecca Öhrn fra Sverige og så seg i grunn aldri tilbake.

Norges store langrennsstjerne rykket fra både Sverige og Finland uten store problemer. Ved siste veksling hadde Johaug sørget for en ledelse på 28,9 sekunder ned til Finland på andreplass, mens Russland lå på tredjeplass, 1 minutt og 9 sekunder bak Johaug.

Dermed fikk Heidi Weng servert et strålende utgangspunkt på ankeretappen.

Og Weng fikk på problemer underveis på fjerdeetappen. Den norske jenta opprettholdt avstanden ned til konkurrentene og Norge kunne dermed juble over seier på stafetten i Lahti.