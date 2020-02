Malene Aambakk er klar for den danske toppklubben Odense Håndbold

26-åringen forlater Molde HK etter sesongen.

Bakspilleren har signert en to-års kontrakt med den danske klubben som for øyeblikket ligger på andreplass i den hjemlige serien.

- Malene er en spennende spiller som har mange ferdigheter i spillet sitt. Hun er en god skytter og en god fintespiller, og derfor vil hun passe godt inn i spillestilen vår, sier Odense-trener Karen Brødsgaard i en pressemelding.

Ser frem til utfordringen

26-åringen har spilt sju sesonger i norsk topphåndball, hvor hun blant annet har vunnet sølv- og bronse med Storhamar. Før sesongen 2019 signerte hun med Molde HK, men det ble bare med ett år i klubben fra Møre og Romsdal.

- Jeg er ferdig i Molde når kontrakten min går ut 31. mai. Jeg starter i Odense 1. juli, skriver Aambakk i en sms til Nettavisen.

Molde-spilleren er innstilt på at det blir en tøffere hverdag på det sportslige plan i den danske klubben.

- Det er mange gode spillere på laget, og det blir en veldig bra treningsgruppe. Mitt personlige mål er å utvikle meg som spiller, og kunne hevde meg i danske ligaen, forteller håndballspilleren.

- Drømmeovergang

Selv om det fortsatt er noen måneder frem i tid, kan Aambakk nesten ikke vente med å ta med seg flyttelasset til Danmark.

- Det er en drømmeovergang. Den danske ligaen har vært et mål for min del, fastslår 26-åringen.

Klubben er i skrivende stund to poeng bak sterke Esbjerg i toppen, og har de to siste sesongene tatt bronse og sølv. Aambakk er helt klar på at hun kommer til klubben for å vinne noe.

- Jeg vil hjelpe klubben til å klare målsetningen om å ta gull i den danske ligaen, er den krystallklare beskjeden fra 26-åringen.