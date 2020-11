Målfest ga gullfeiring for Vilde Bøe Risa og Göteborg

Vilde Bøe Risa scoret to av målene da Göteborg knuste Linköping 7-0 på bortebane og sikret seriegullet i Allsvenskan fotball for kvinner.

Göteborg hadde fire poengs luke til Rosengård med to kamper igjen å spille og ville med seier lørdag være svensk seriemester for første gang. Fjerdeplasserte Linköping lå an til å kunne gi hard kamp om poengene, men Göteborg gjorde kort prosess.

Pauline Hammarlund og Filippa Angeldal scoret målene som ga 2-0-ledelse ved pause. To Risa-mål tidlig i 2. omgang fjernet spenningen. Siden økte Natalia Kuikka, Emma Koivisto og Stina Blackstenius, de to siste etter at den norske landslagsspilleren ble byttet ut midt i omgangen.

Et Linköping-lag med Frida Maanum fra start og Synne Skinnes Hansen som innbytter hadde ingenting å stille opp.

