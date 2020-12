Målkalas for Godset i bunnstriden – første seier siden august

Strømsgodset tok vare på muligheten og banket nedrykksklare Aalesund 4-1 i Eliteserien onsdag. Det var drammensernes første seier siden 16. august.

Johan Hove, et selvmål av Enock Mawete, Lars-Jørgen Salvesen og Duplexe Tchamba sørget for Godset-jubel i Ålesund. AaFK fikk sitt trøstemål ved Markus Karlsbakk.

Seieren gir Strømsgodset, som sto uten seier på de 13 siste kampene, svært viktige poeng i kampen mot kvalifiseringsspill eller nedrykk.

– Jeg er stolt av guttene mine. Vi hadde kniven på strupen. Det var det første steget, sa Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til Eurosport.

– Presset er selvfølgelig stort med tanke på at vi hadde tre kamper igjen, de andre har to, og vi spiller før dem. Aalesund startet godt, men så kom vi inn i kampen og fikk et bra mål på en god kontring. Så var vi heldige kanskje for første gang, sa Pedersen og pekte på selvmålet som ga 2-0-ledelse.

Strømsgodset har Mjøndalen og Start i ryggen som kjemper for å komme seg forbi drammenserne og på trygg grunn.

– Veldig skuffende

Aalesund rykker ned med kun én seier på hjemmebane denne sesongen. Lars Arne Nilsens menn har før den siste kampen sluppet inn hele 82 mål.

– Det var veldig skuffende. Jeg synes vi begynner bra første 10-15. Vi avslutter OK siste 10 minuttene, men vi tåler ikke å få mål imot. Det er en mentalt sliten gjeng som må restartes litt. Vi må bygge litt på nytt. Vi har sett OK ut i det siste, men i dag fikk vi dessverre en nedtur. Det er trist, men vi har en kamp igjen og må prøve å avslutte på en skikkelig måte, sa Nilsen.

Strømsgodset har igjen Odd på bortebane 19. desember, før Stabæk kommer på besøk tre dager senere. Aalesund spiller sin siste eliteseriekamp på minimum ett år mot Mjøndalen 22. desember.

Godset farligst

Det meste handlet om Strømsgodset i den første omgangen, men det var hjemmelaget som startet friskest. Peter Orry Larsen fikk mulighet fra kort hold, men keeper Viljar Myhra var på plass med en god redning.

Simen Bolkan Nordli fikk også en skuddmulighet for Aalesund, men skjøt utenfor. Så fant Salvesen midtbanemann Hove i 16-meteren. 20-åringen hadde en god berøring for han satte inn sitt 10. mål for sesongen.

Det skulle bli flere Godset-muligheter utover i omgangen. Salvesen fikk prøve seg én og to ganger, men var ikke nøyaktig nok.

Hodeskader og mål

Det var liten tvil om hvor kampen skulle ende da Aalesund-forsvaret rotet det ordentlig til kun to minutter etter hvilen. Vilsvik slo inn fra høyre, og ballen tok i en Aalesund-spiller før den dalte tilsynelatende ufarlig mot keeper Mawete. Midtstopper Klinkenberg gikk opp i duell foran keeper, men forstyrret Mawete, som endte med å rote ballen mellom beina og i mål.

Det fjerde målet var av den mer kontroversielle sorten. Salvesen og Sondre Fosnæss Hanssen havnet i samme hodeduell og ble liggende etter et frispark som ble slått inn i Aalesund-feltet. Midtstopper Tchamba satte inn 4-0, mens Aalesund-spillerne ropet på at spillet burde vært stoppet.

Karlsbakk satte inn reduseringen ti minutter før slutt på flott vis, men det var mager trøst for Aalesund, som har hatt en svært tung sesong.

(©NTB)

