Målløs Haaland da Dortmund vant igjen

Erling Braut Haaland maktet ikke å score, og Wolfsburg hadde flere gode sjanser, men Borussia Dortmund vant likevel 2-0 i Bundesliga lørdag.

Det var ikke like overlegent som i Bundesliga-«comebacket» i derbyet mot Schalke 16. mai, men et effektivt Dortmund sikret tre nye poeng borte mot Wolfsburg.

Den første halvtimen ble en tam affære uten sjanser, men da sjansen først kom ble det til gjengjeld mål for Dortmund.

Haaland fikk muligheten til å score alene foran mål etter et langt angrep, men nordmannen bommet på ballen etter innlegg fra Thorgan Hazard. I stedet var det Raphaël Guerreiro som kunne sette ballen i mål ved bakerste stolpe.

Wolfsburg kunne og burde ha utlignet tidlig i 2. omgang, men avslutningen til Renato Steffen alene med keeper gikk i tverrligger og ut. I stedet kunne Achraf Hakimi legge på til 2-0 kvarteret før slutt etter en rask kontring der Haaland var involvert.

Med seieren holder Dortmund følge med serieleder Bayern München. Lagene møtes til dyst allerede tirsdag på Dortmunds hjemmebane foran tomme tribuner.

Over 30 trekk ledet til mål

Utenom målet til Guerreiro var det lite å skrive hjem om i 1. omgang i Wolfsburg. Hjemmelaget lå kompakt bakover, og Dortmund slet med å trenge gjennom forsvarsmuren til ligamesteren fra 2009.

Målet kom etter et nydelig angrep på typisk Dortmund-vis. Etter å ha holdt ballen i laget i halvannet minutt med vel 30 trekk kom kampens første mulighet for Haaland og Dortmund.

Den vanligvis så treffsikre Haaland fikk muligheten til å sette inn sitt ellevte mål i Bundesliga, men traff ikke engang ballen. Det gjorde derimot Raphaël Guerreiro, som enkelt ga Dortmund ledelsen.

Like før pause fikk Hazard muligheten til å legge på til 2-0, men lillebroren til den mer profilerte Eden Hazard fikk ikke klem på avslutningen, som endte opp utenfor.

Kjempesjanse til Wolfsburg

Wolfsburg hadde lite å komme med før hvilen, men vertene tok kommandoen fra starten av 2. omgang.

Kun to minutter ut i omgangen fikk de en kjempesjanse til å utligne. Dortmunds forsvarsgeneral Mats Hummels måtte byttes ut i pausen, og erstatteren Emre Can etterlot et stort rom i Dortmunds forsvar da Renato Steffen ble spilt gjennom.

Alene med keeper klarte ikke Steffen å få ballen i nettet, for selv om avslutningen gikk forbi en utrustende Roman Bürki i Dortmund-målet, ble skuddet for høyt og gikk via tverrligger og ut.

Doblet ledelsen

Wolfsburg fortsatte å presse etter kjempesjansen og skapte flere sjanser i løpet av 2. omgang, men fikk ikke ballen i mål.

I stedet kunne Borussia Dortmund legge på til 2-0 da innebytter Jadon Sancho kom i full fart på en kontring etter 78 minutter. Haaland gikk på løp til venstre, men Sancho spilte heller til vingback Achraf Hakimi, som scoret mot spillets gang.

Vondt ble til verre for Wolfsburg like etter da Felix Klaus fikk direkte rødt kort etter at dommer hadde tatt i bruk videodømming og sett en stempling fra Wolfsburgs midtbanespiller.

Med seieren går Dortmund opp på 57 poeng, som er ett poeng mindre enn Bayern München. Serielederen kan øke avstanden i sin kamp mot Eintracht Frankfurt lørdag kveld.

