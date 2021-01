Målløst i Tuchels Chelsea-debut: – God følelse for framtiden

Nyansatte Thomas Tuchel fikk ikke umiddelbart sving på Chelsea i sin debutkamp da laget hans spilte 0-0 mot Wolverhampton onsdag.

Tuchel tok over for sparkede Frank Lampard og ble presentert som ny manager tirsdag. Allerede samme dag ledet han lagets trening.

Dagen etter var det klart for Wolverhampton på hjemmebane, et lag som sto uten seier på sine seks siste Premier League-kamper. Onsdagens 0-0 gjorde at de oransjekledde holdt nullen for første gang på 12 kamper og står med fire poeng mot Chelsea etter lagenes to møter.

– Jeg koste meg veldig fordi jeg var veldig fornøyd med intensiteten, holdningen, energien og kvaliteten i laget mitt. Vi var velorganiserte, hadde mange gjenvinninger i siste tredel og manglet aldri intensitet, sa Tuchel til BBC.

Minnet om Dortmund

Chelsea hadde ballen klart mest, men maktet aldri å få den i mål. 47-åringen Tuchel startet blant annet med Olivier Giroud på topp, som med det fikk sin sjette kamp fra start denne sesongen. Tammy Abraham og Timo Werner var henvist til benken.

Tuchel, som er Chelseas 15. manager siden Roman Abramovitsj kjøpte klubben i 2003, har fått en kontrakt på 18 måneder til å forbedre London-klubbens resultater.

Tyskeren sa at laget minnet om det han hadde ansvar for i Borussia Dortmund, og at den første treningen var lovende.

– Jeg forventet ikke at det skulle være på dette nivået etter én trening og to møter. Det gir meg en god følelse for framtiden, sa han.

Neste mulighet blir mot Burnley søndag. Wolverhampton møter Crystal Palace dagen før.

Svak start

Tuchel fikk se sine blåkledde menn ta kommandoen i kampen, men uten å skape all verden. Olivier Giroud kom i en god posisjon, men bommet på ballen.

Wolverhampton forsvarte seg godt og prøvde seg på noen kontringer, stort sett uten hell. Ruben Neves skrudde et frispark like over mål, men var aldri ordentlig nær.

– Jeg er stolt. Alt starter herfra. I dag var vi et kompakt lag, organiserte, kroppen foran ballen og gjorde alt for å hindre Chelsea. Vi hadde sjanser, men vi kunne gjort det bedre, sa Wolverhampton-sjef Nuno Espírito Santo til BBC.

Chelsea fikk opp tempoet etter hvilen og skapte flere gode muligheter. Ben Chilwell og Giroud var blant dem som var i nærheten, men Wolverhampton-forsvaret ofret seg ved flere anledninger.

Nære på

20 minutter før full tid fikk Wolverhampton en kjempesjanse til å gå i ledelsen da Pedro Neto fikk med seg ballen inn i boksen. Med press fra Chelsea-forsvaret vippet han ballen over keeper og i tverrliggeren.

Mateo Kovacic var centimeter unna da han prøvde å bøye en ball i krysset fra 20 meter, men den snek seg like utenfor.

Kai Havertz' heading på overtid hadde retning mot hjørnet, men innbytter og Wolverhampton-debutant Willian José sto i veien og hindret full pott for Tuchel i debuten.

(©NTB)

