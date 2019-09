Målløst mellom Brann og Haugesund i tam affære

Ny nedtur for bergenserne.

BRANN - HAUGESUND 0-0:

Brann trengte tre poeng i møtet hjemme mot Haugesund lørdag for å knappe inn på lagene foran på Eliteserie-tabellen, men det ble en tam affære i Bergen.

Kampen mellom de to vestlandslagene ble sjansefattig og målløs.

Resultatet betyr at Brann står med 33 poeng etter 22 kamper og kan risikere å havne enda lenger bak lagene foran på tabellen i løpet av helgen.

- Forstår at det er vanskelig å støtte oss



Det er per nå bare fem poeng opp til en medaljeplass for bergenserne, men skulle lag som Odd og Rosenborg vinne sine kamper i helgen, blir avstanden større.

Hjemmepublikum var lite imponert over det de fikk se av sitt lag og da dommeren blåste for full tid var det pipekonsert på tribunen.

Branns Veton Berisha likte ikke helt å bli pepet av banen.

- Det er både og. Vi er en del hakk opp fra Kristiansand-kampen, og det står ikke på innsatsen. Vi jobber på og prøver. At Bataljonen piper det synes jeg ikke er helt … sa Brann-spissen til Eurosport.

- Jeg forstår at det er vanskelig å støtte oss når vi ikke har prestert bra, men i dag var det et par hakk opp og vi prøvde virkelig, sier Berisha.

FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug var greit fornøyd med poenget.

- Det er et Brann-lag som sliter. Jeg tror ikke jeg lyver når jeg sier det. Enkeltspillere har vært på et høyere nivå tidligere. De brekker inn litt yngre spillere og det kunne vi utnyttet på en bedre måte enn vi gjorde, sier han til Eurosport.

Sjansefattig



Brann var laget med initiativet i første omgang, men vertene maktet ikke å skape de helt store sjansene. Det ble mye upresise innlegg og dårlige førstetouch.

Etter rundt ti minutters spill kom omgangens største sjanse.

Ruben Yttergård Jenssen slo en corner og Christian Eggen Rismark steg til vers inne i feltet. Han kom på ballen, men headingen gikk litt utenfor målet.

Før dette hadde også Veton Berisha vært frampå med en brukbar sjanse. Angriperen avsluttet fra spiss vinkel. Keeper Helge Sandvik reddet uten store problemer.

Haugesund hadde ikke all verden å by på de første 45 minuttene, men fikk et par dødballer i god posisjon. Rett før pause klinket veteran Christian Grindheim til på et frispark. Brann-keeper Håkon Opdal var med på notene og slo til hjørnespark.

Et langt gjesp



Andre omgang ble heller ikke noe fest på Brann stadion.

De to lagene skapte lite og ikke før i det 68. minutt kom det en brukbar sjanse. Den tilfalt gjestene fra Haugesund. Brann var i ubalanse da Sondre Tronstad satte fart, men i det midtbanemannen skulle avslutte, kom Ruben Kristiansen til unnsetning.

Mot slutten kviknet hjemmelaget noe til og anført av Berisha skapte bergenserne litt trykk på Haugesunds mål, men nettsus ble det ikke. Det endte med 0-0.