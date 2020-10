Målløst mellom Manchester United og Chelsea

Underholdningen uteble da de to storlagene barket sammen, men én situasjon fikk ekspertene i TV 2-studio til å reagere.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 0-0:

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United var på jakt etter sesongens første hjemmeseier i Premier League da Chelsea kom på besøk lørdag kveld.

Storkampen på Old Trafford ble imidlertid aldri noen festforestilling.

Manchester United var nærmest scoring, i en kamp der Edinson Cavani kom inn som innbyter til sin debut for vertene, men det endte uten scoringer.

Diskuterte Maguire-grep

Det var en episode rett før pause som skapte mest diskusjoner i TV 2s pausestudio. Manchester Uniteds Harry Maguitre og Chelseas Cesar Azpilicueta gikk i duell inne i feltet ved et frispark og førstnevnte la armen rundt hodet på spanjolen.

Dommer Martin Atkinson så trolig ikke hendelsen og heller ikke VAR-grep inn. Grunnen til det er nok at det ikke ble ansett som en klar feil av dommeren.

Ekspertene i TV 2-studio var imidlertid nærmest sjokkert over at det ikke ble tatt tak i situasjonen verken av dommer Atkinson eller videodommeren.

- For meg er dette et klart strafespark. Tar tak og holder rundt ham. Slik kan du bare ikke gjøre inne i feltet, sa ekspert Erik Thorstvedt.

Han fikk støtte av ekspertkollega Simen Stamsø Møller.

- Jeg skulle veldig gjerne likt å høre hva VAR sier. Når jeg spør: Hvorfor er det ikke straffe? sa han i studio.

Stamsø Møller kjøper ikke vurderingen om at det ikke er en klar feil, en såkalt «clear and obvious» feil på VAR-språket, av dommer Atkinson.

- Det er totalt riv ruskende feil, for det er en helt åpenbar straffe. Det er en gave for dommeren. Han har ikke sett, for da hadde han blåst straffespark, sa eksperten og mente VAR i det minste burde varslet dommeren, slik at han kunne se en reprise selv.

Mendy slapp med skrekken

Første omgang ble ikke akkurat en sjansekanonade og det var langt mellom de store høydepunktene. Først etter en halvtime begynte det å skje noe.

Chelsea-keeper Edouard Mendy følte vel for å skape litt ekstra spenning da han fikk et tilbakespill inne i feltet. Burvokteren vendte opp og skulle spille motsatt til Thiago Silva, men sleivet grovt og kan være glad for at ballen ikke rullet i eget mål.

BLE BYTTET INN: Nykommer Edinson Cavani kom på banen for første gang for Manchester United. Foto: Michael Regan (Pa Photos / NTB scanpix)

Det endte med en corner og Frank Lampard så lettet ut på sidelinjen.

Fem minutter senere viste Mendy at han også har andre kvaliteter. Marcus Rashford ble spilt fri og kom alene gjennom med Chelseas sisteskanse. United-stjernen forsøkte å sette ballen lavt i hjørnet, men Mendy avverget med en beinparade.

VAR-situasjoner

I det 40. minutt var det Juan Manuel Mata som skulle teste Mendy. Spanjolen, som var frisk før pause, klemte til og Chelsea-keeperen måte ut i full strekk.

I etterkant av avslutningen til Mata var VAR inne å sjekket en situasjon der Rashford ble hindret inne i feltet. Konklusjonen ble at det ikke var straffespark.

Fem minutter før pause ropte Chelsea på straffe da Harry Maguire tok et skikkelig tak rundt Cesar Azpilicueta inne i feltet ved en frisparksituasjon. Dommeren så ikke ut til å få med seg hendelsen og heller ikke VAR blandet seg inn. TV-reprisen viste imidlertid at det nok hadde vært helt greit å blåse straffespark.

Etter de første 45 minuttene sto det målløst på Old Trafford.

Cavani kom inn

Etter pause tok Ole Gunnar Solskjær grep og kastet etter hvert inn både Paul Pogba og nykommer Edinson Cavani. Sistnevnte kom til en god mulighet etter bare noen sekunder på banen. Bruno Fernandes slo hardt inn mot første stolpe og Cavani fikk en touch på ballen, men styrte den like på utsiden av nærmeste stolpe.

Like etter var Chelsea farlig frampå da Reece James slo inn foran mål. Både Kai Havertz og Christian Pulicic var nær ved å komme på ballen foran mål.

Til tross for noen farligheter her og der, ble også andre omgang en stillingskrig mellom de to lagene og ingen av dem tok den helt store risikoen.

Rett før ordinær tid fikk Cavani en ny god mulighet til å sette sitt første mål i United-trøya. Avslutningen fra hjørnet av femmeteren ble imidlertid blokkert.

På overtid måtte Mendy i aksjon igjen da Rashford fikk treff fra rundt 18 meters hold. Angrepsspilleren forsøkte på bøye ballen bort i hjørnet, men Chelseas keeper var med på notene og reddet med et tigersprang.

Nærmere scoring kom ingen av lagene. Det endte med 0-0.