Målløst mellom Molde og Cukaricki

Vanvittig sjansesløseri av Erling Moes gutter.

MOLDE - CUKARICKI 0-0

Se høydepunktene fra oppgjøret i videovinduet over

Det ble en frustrerende aften på Aker Stadion for Molde, som ikke maktet å finne nettmaskene mot serbiske Cukaricki i den første kampen av den andre kvalifiseringsrunden til gruppespillet i Europa League.

Dermed får de blåkledde fra «Rosenes By» en vanskelig opp gave når de skal reise ned til Beograd for returoppgjøret. Lagene møtes til ny kamp i den serbiske hovedstaden neste onsdag.

Molde hadde flere muligheter til å finne veien til nettmaskene. Eirik Hestad, Ohi Omoijuanfo og Leke James hadde alle digre sjanser til å gi Molde ledelsen, men keeper Nemanja Belic var i kjempeform. Dermed ble det ikke scoring denne torsdagen.

Molde var nære ved å ta seg til gruppespillet i Europa League foregående sesong, men det russiske storlaget Zenit St. Petersburg ble nummeret for store den gangen.

I 2015/2016-sesongen spilte Molde i gruppespillet, og imponerte stort da de tok seg videre til 32.-deslfinalen i gruppe med storklubber som Ajax, Fenerbahce og Celtic. Den gang ble spanske Sevilla nummeret for store i sluttspillet.

Sjansesløseri

Den første omgangen handlet kun om hjemmelaget på Aker Stadion, for gang etter gang var Molde i angrep mot det serbiske hovedstadslaget. Allerede etter fire minutter stanget Ohi Omoijuanfo ballen i armene på bortelagets keeper.

Ved flere minutter forsøkte Molde å få isolert enten Ohi eller Leke James på topp, men ved flere anledninger ble enten ballen slått for hardt, eller for upresist for de to angriperne.

Det var uansett Molde som hadde de aller største sjansene i den første omgangen, og etter halvtimen spilt burde de ha tatt ledelsen da ballen ble spilt inn til Eirik Hestad.

Magnus Wolff Eikrem fikk chippet ballen over Cukaricki-forsvaret, og Hestad var først på. Dessverre for Molde var keeper Nemanja Belic kjapt ute, og fikk avverget skuddet fra Molde-stjernen.

Kun minutter etter var det Eikrems sjanse til å teste skuddfoten. Etter en blokk fra en serbisk forsvarer landet ballene i føttene på James, som også måtte se Belic varte opp med et fantastisk tigersprang.

Keeper Belic virket å være i storform, for Eikrem fikk muligheten til å hamre til like før slutten av den første omgangen. Nok en gang fikk serbernes keeper klasket unna forsøket.

Molde trykket på for å finne ledermålet i den første omgangen, men det serbiske bortelaget fikk kontroll på tempoet i kampen, og maktet å styre den første omgangen inn uten baklengs.

Dermed måtte Molde innse at det endte 0-0 mot Cukaricki i den første omgangen av oppgjøret.

Les mer: Haugesund imponerte mot Sturm Graz da brannalarmen gikk

Levende vegg

Bortelaget trykket mye bedre på tidlig i den andre omgangen, og allerede etter to minutter spilt av den andre omgangen fikk de fyrt fra drøye 20 meter. 19-åringen Slobodan Tedic' skudd suste over målet til Lars Craninx.

Serberne fortsatte å trykke på, og etter 55 minutter spilt fikk Stefan Kovac bevege seg fritt fra sin dype midtbanerolle. Skuddet var godt, men Craninx fikk avverget forsøket fra den bosniske 20-åringen.

Etzaz Hussain vippet ballen inn til Ohi i det 63. minutt, og superspissen hadde en kjempemulighet til å sende moldenserne i føringen. Dessverre bommet den tidligere Stabæk-spilleren på ballen, og ballen spratt inn til Belic.

Like etter hadde James muligheten til å sende Molde i føringen da ballen ble spilt inn fra venstre. Nok en gang var Belic i veien, og sørget for at det det ennå ikke var scoring i oppgjøret på Aker Stadion.

Cukaricki la seg ikke helt bakpå, og etter halvspilt andreomgang landet ballen hos Tedic som fikk fyrt. Skuddet gikk via en Molde-forsvar, og tvang Craninx ut i full strekk.

I det 72. minutt fikk Ohi nok en kjempesjanse da han lurte forsvarslinja til bortelaget. Han fikk tatt ned ballen, men sleivet til i avslutningsøyeblikket og ballen suste utenfor mål.

Eikrem fortsatte å true Cukaricki-boksen, og drøye kvarteret før slutt fikk han en skuddmulighet. Dessverre var Belic i fantastisk form, og fikk klasket unna forsøket fra Eikrem.

Cukarickis serbiske vegg fortsatte sitt storspill da han på ny vartet opp med en fantastisk redning fra Ohis skudd like utenfor boksen i det 81. minutt.

Molde trykket på for å finne vinnermålet, men med sløsende Molde-spisser og en Belic i form så ville det seg rett og slett ikke for Erling Moes mannskap i det første oppgjøret av den andre kvalifiseringsrunden til gruppespillet i Europa League.

Dermed endte det 0-0 i det første oppgjøret mellom Molde og Cukaricki fra Serbia.