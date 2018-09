Målløs Zuccarello i Rangers-seier

Mats Zuccarello spilte mandag drøye 20 minutter i 4-3-seieren over New Jersey Devils, hans andre kamp i New York Rangers' NHL-oppkjøring.

Nordmannen var blant spillerne med mest tid på isen, men tegnet seg aldri på scoringslisten.

Det ble heller ingen målgivende pasninger for 32-åringen, som sammen med flere av lagets ledende spillere først har fått slippe til et godt stykke ut i oppkjøringen.

I et intervju med VG før kampen uttalte Zuccarello at han stiller høyere krav til seg selv før den kommende sesongen. Blant annet har han som målsetting å score flere mål. Slik ble det altså ikke, og i stedet var det Chris Kreider, Steven Fogarty, Vinni Lettieri og Timothy Gettinger som ordnet Rangers' fire nettkjenninger.

Zuccarello fikk totalt 20 minutter og 44 sekunder på isen.



