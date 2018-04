Målløst mellom Everton og Liverpool

- Det er en utrolig skuffende mangel på aggressivitet.

EVERTON - LIVERPOOL 0-0

Det ble en skuffende dag for begge lag i Merseyside-derbyet da Liverpool og Everton spilte 0-0 på Goodison Park lørdag. Bortelagets største sjanser kom etter muligheter fra både Dominic Solanke og James Milner.

Likevel burde nok Everton ha sikret seg alle de tre poengene etter en massiv sluttspurt, der tyrkiske Cenk Tosun burde ha sikret hjemmelaget de tre poengene.

Liverpool valgte å hvile stjernespiss Roberto Firmino fra start, mens toppscorer Mohamed Salah ikke engang var med i troppen etter at klubben maltrakterte Manchester City 3-0 i Champions League tidligere denne uken.

Everton maktet aldri å ta kontroll i kampen, og mangelen på offensiv vilje frustrerte spesielt en ekspert i TV 2s studio til pause.

- Det er en utrolig skuffende mangel på aggressivitet. Dette er et byderby, her er det veldig mange Everton-spillere som ikke ser ut som de har lyst til å være med. De har ikke lyst til å ta fighten, sa Simen Stamsø Møller i TV 2-studioet til pause.

Uavgjort betyr også at Liverpool nå er ubeseiret i de siste 17 Merseyside-derbyene. Man må tilbake til oktober 2010 sist gang de slo Liverpool.

