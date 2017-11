Målløst mellom Fredrikstad og Notodden

Ingen av lagene fant veien til nettmaskene i den første kvalifiseringskampen.

FREDRIKSTAD - NOTODDEN 0-0

Saken oppdateres

Det er duket for stor spenning i neste oppgjør av kvalifiseringen til OBOS-ligaen 2018 etter at Fredrikstad og Notodden spilte 0-0 i Fredrikstad søndag.

Begge lag hadde sine sjanser til å sikre et godt utgangspunkt for returoppgjøret, men det ville seg rett og slett ikke for de to lagene. Dermed er det duket for stor spenning når de to lagene møtes igjen neste lørdag.

Bjørn Petter Ingebretsen var ikke fornøyd med det han hadde sett av sine gutter etter de første 45 minuttene.

- Vi må heve oss mange hakk, det her er ikke bra nok i det hele tatt. Det er dårlig tempo på ballen og vi blir stående med ballen i beina. Vi må utfordre mer bakfra og få ballen mer inn i boks. Da vil det skje ting, sa «BP» til Eurosport.

Etter kampen var Ingebretsen noe mer fornøyd med sine gutter.

- Det er en litt rotete kamp fravår side,fi får aldri satt tempo på ballen. Jeg synes vi er bedre i andre omgang enn i første, men det er fortsatt upresist på innlegg. Vi ønsker å komme mye rundt på kant, men vi får for lite folk i boks og for lite folk på kant, sa Ingebretsen til Eurosport.

Det var likevel gjestene fra Notodden som stod for kampens aller største sjanse da ballen falt ned til kaptein Borgar Velta i den andre omgangen.

- For en sjanse for Notodden! Det er nesten utrolig at den ikke går i mål, sa Eurosport-kommentator Anne Sturød etter den vanvittige sjansen til de blåkledde.

Med 0-0 er oppgjøret helt åpent før lagene møtes 18. november på Idrettsparken KG i Notodden.

Kontring mot beleiring



Allerede etter fire minutter stormet Notodden i kontring, og etter en klarert innlegg endte ballen hos Erik Midtgarden som hadde både tid og rom til å skyte. Dessverre for gjestene seilet forsøket utenfor mål.

Kenneth Dokkens gutter valgte å legge seg lavt og satse på kontringene, hvilket gjorde det vanskelig for Fredrikstad å finne rommene offensivt. Dermed gikk det tid mellom de store sjansene.

I det 21. minutt ble likevel Rocky Lekaj spilt igjennom inne i Notodden-boksen. Keeper Jonathan Johansson var kjapt nede og fikk avverget fra FFK-angriperen.

Notodden viste seg giftige på kontringer, og suste i angrep med flere mann da hjemmelaget åpnet seg opp. I det 23. minutt burde nok Erlend Hustad ha gjort det bedre etter et innlegg fra Midtgarden.

20-åringen fikk gå opp helt alene, og fikk god klem i headingen. Likevel fikk han ikke vridd forsøket på FFK-målet.

Shola Akinyemi burde nok også ha gjort bedre på en dødball i det 36. minutt da en corner landet hos han. Headingen var ikke god nok, og seilet utenfor Johanssons lengste stolpe.

En strek i redningen for Bjørn Petter Ingebretsens menn var at playmaker Joona Veteli måtte av banen like før pause. Han ble erstattet av Henrik Bredeli.

Dermed stod det 0-0 til pause på Fredrikstad Stadion.

Eventyrlige sjanser



Sanel Kapidzic rev og slet i Notodden-forsvaret i store deler av kampen, og i det 55. minutt var han utrolig nære på å gi FFK ledelsen etter en heading.

Ludvig Begbys innlegg fra venstre var godt, og i luften ruvet han høyest. Heldigvis for Dokkens menn var Johansson patent og fikk slått unna forsøket fra spissen.

Hjemmelaget trykket på for en scoring, og Begby hadde selv en mulighet i det 62. minutt da et innlegg landet hos han på venstresiden. Skuddet var godt, men tok en styring og suste utenfor mål.

Det svingte voldsomt på Fredrikstad Stadion og i det 65. minutt kom Notodden på nok en kontring. Martin Holmen hamret til fra distanse, og keeper Jon Masalin måtte ut i full strekk.

Etter den påfølgende corneren lurte Midtgarden seg vei inn langs kanten og fikk slått inn mot kaptein Borgar Velta. På mirakuløst vis klarte FFK-spilleren å avverge foran Notodden-kapteinen.

Begge lag trykket på for scoring, men det ville seg ikke for hverken FFK eller Notodden denne kvelden. Dermed ebbet det hele ut i et målløst oppgjør.

Det hele skal avgjøres neste lørdag når de to lagene møtes til returoppgjør i Notodden.

