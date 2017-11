Målløst mellom Irland og Danmark

Åge Hareides menn fant ikke veien gjennom den irske forsvarsmuren.

DANMARK - IRLAND 0-0

Det ble ingen fest i Parken for hverken Danmark eller Irland. Etter å ha spilt 0-0 er det likevel gjestene fra Irland som kanskje har en liten fordel på vei inn i returoppgjøret neste uke.

Danmark burde ha tatt ledelsen både ved Andreas Cornelius og Pione Sisto i den første omgangen, men det ville seg ikke for Åge Hareides menn denne kvelden.

Avgjørelsen om hvem av de to nasjonene som tar seg videre til VM i Russland faller neste uke på Aviva Stadium i Dublin. Danmark går videre dersom de scorer, og det blir uavgjort. For Irland trenger de «kun» å slå de rødkledde.

Åge Hareide var positiv etter kampen, og mente at hans lag fortsatt har gode muligheter til avansement. Likevel var han ikke fornøyd med underlaget i Parken.

- Denne (gressmatta) er ikke god å spille fotball på. Den ble sparka opp etter hvert og det gjorde at pasningsspillet vårt ble saktere. Vi fikk ikke spilt gjennom lagdelene slik vi liker, spesielt i siste tredel. Jeg vet ikke om det favoriserte noen, men det favoriserte kanskje Irland litt, sa Åge Hareide til Eurosport etter kampen.

Danmark har fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til sitt første VM siden 2010. Den gangen røk de ut i gruppespillet, til fordel for Nederland og Japan.

For Irlands del så vil eventuelt spill i Russland sommeren 2018 være deres første VM siden Japan og Sør-Korea i 2002. Den gangen røk de ut i åttedelsfinalen mot Spania på straffer.

- Det var en tøff kveld for oss, jeg synes spillerne var fabelaktige. De la vilja i det, og det er alt å spille for. Vi må nok score et par i neste kamp, fordi Danmark er kapable til å finne nettet, sa Irland-trener Martin O'Neil til Eurosport etter kampen.

Fyrverki



Allerede før kampstart vartet Parken opp med fyrverkeri, og det virket å ha inspirert de «danske drænger» allerede fra første minutt. De suste nemlig i angrep, og la Irland under et vanvittig press.

I det 11. minutt burde de nok ha tatt ledelsen da kaptein Simon Kjær fant Jens Stryger med en fantastisk pasning. Hans nedtak var herlig, og avslutningen ble slått vekk av keeper Darren Randolph.

På returen ventet Andreas Cornelius, som fikk sjansen til å hamre ballen i nettet. Nok et tigersprang fra Randolph gjorde at irene kunne pustet lettet ut.

Danmark fortsatte finspillet, og spesielt Christian Eriksen var toneangivende i det danske banespillet. Det skulle uansett gå lang tid mellom de helt store sjansene.

Etter 32 minutter viste Tottenham-playmakeren frem skuddfoten da han sthal ballen fra Irland-kaptein Ciaran Clark. Randolph fikk klasket unna forsøket, men ballen falt perfekt til Pione Sisto.

Celta Vigo-angriperen så ut til å ha en enkel jobb med å bredside ballen i nettet, men forsøket suste utenfor Randolphs lengste stolpe.

Irland viste at de ikke var helt ufarlige. Cyrus Christie satte nemlig på turboen langs høyrekanten, og parkerte det som var av danske forsvarsspillere.

En våken Kasper Schmeichel oppfattet situasjonen kjapt, og fikk avverget forsøket fra Middlesbrough-backen. Returen fra Jeff Hendrick ble blokkert ut til corner.

Dermed kunne serbiske Milorad Mazic sendte lagene til pause på stillingen 0-0 i Parken.

Lorden introduseres



Danmark forsøkte å trykke på for den viktige 1-0-scoringen, men fysiske og robuste irer stod i mot både i form av skuddblokkeringer, og klareringer på dødball.

Dermed ble det til at danskene ble stående og tråkke mye på ballen utover i omgangen. Noe også det danske fotballforbundet la merke til i sine oppdatering rundt timen spilt.

- Det skjer ikke så veldig mye i øyeblikket, skrev fotballforbundet på sin live-konto på Twitter.

Irland var mest farlige på dødball, og i det 67. minutt burde nok kaptein Clark ha gjort det bedre da ballen falt ned til han. Dessverre for Irland fikk han ikke kontroll, og sjansen ble forspilt.

Innbytter Yussuf Poulsen introduserte seg i det 69. minutt da han fikk muligheten til å skyte fra distanse. Hans forsøk seilet også utenfor keepers lengste stolpe.

I det 72. minutt jublet Parken for første gang i kveld, men ikke grunnet scoring. Nicklas Bendtner kom inn for Sisto, og fikk dermed rundt 20 minutter på seg til å gjøre vei i velinga.

Shane Duffy var farlig frempå ved flere anledninger, og i det 88. minutt var Brighton-midtstopperen igjen frempå med skallen. Likevel hadde ikke Schmeichel vanskeligheter med å slå ballen over.

Det svingte plutselig i Parken, for minuttet etter fant Stryger en umarkert Poulsen inne i boksen. RB Leipzig-angriperen kunne headet på hele målet, men fant kun lanken til Randolph.

Dermed forble det målløst i Parken etter full tid. Hvem som går til VM-sluttspillet neste sommer skal avgjøres i Dublin 14. november.

