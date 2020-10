Målmaskin Haaland fortsatte å briljere – to scoringer mot Freiburg

Erling Braut Haaland ble matchvinner for Dortmund i seieren over Freiburg. AP/Martin Meissner/NTB Foto: (NTB scanpix)

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund ble for sterke for Freiburg i Bundesliga lørdag. To mål fra nordmannen og ett fra Emre Can ga 4-0-seier.

Dortmund slo dermed kraftige tilbake etter det nylige ligatapet for Augsburg og cuptapet for Bayern München. Haaland spilte hovedrollen. Etter en halvtimes spill fant 17 år gamle Giovanni Reyna nordmannen, som satte inn 1-0 fra skrått hold. Unggutten Reyna vartet deretter opp med en ny målgivende på overtid i 1. omgang, denne gang med et hjørnespark som ble satt i mål av en knallsterk Emre Can. Det holdt ikke med to målgivende for Reyna, som fant Haaland halvveis ut i 2. omgang. Nordmannen hamret inn 3-0, og Reyna ble historisk som den første 17-åringen i Bundesliga med tre målgivende i én og samme kamp. Rett før slutt kunne Haaland scoret sitt tredje, men nordmannen spilte uselvisk til lagkamerat Felix Passlack som satte inn 4-0. Dermed ligger Dortmund på en foreløpig 2.-plass i ligaen med seks poeng, og Haaland har notert seg for fire scoringer på tre kamper i ligaen. Dominans Lørdagens oppgjør så ut til å bli en jevn affære, men det var før linken Reyna-Haaland slo til etter halvtimen spilt. Dortmund-spillerne stormet mot Freiburg-målet med den norske oksen i spissen etter å ha stjålet ballen, og Reyna slapp ballen akkurat tidsnok til Haaland som trillet inn 1-0 fra skrått hold. Derfra og ut var det bare Dortmund, Dortmund og Dortmund. Hjemmelaget presset på for flere mål, og både Haaland og Reyna var nære igjen bare minutter senere, men begge forsøkene snek seg utenfor Freiburg-stengene. Dortmund sto høyt mot slutten av 1. omgang, og Mats Hummels burde nok ha scoret fra to meters hold etter en retur fra det knallharde skuddet til Thomas Meunier, men Florian Muller rakk akkurat å kaste seg i veien. Historisk Reyna De tyske gigantene hvilte ikke på laurbærene i 2. omgang. Bare halvannet minutt ut i omgangen lå ballen i nettet fra Emre Can etter et velplassert innlegg fra Reyna. Minutter senere satte assist-kongen Reyna opp Axel Witsel alene fra fem meter, men belgieren blåste ballen over mål. Etter 66 minutter noterte Reyna seg for sin tredje målgivende da han satte opp Haaland. Igjen slapp Reyna en perfekt pasning igjennom til nordmannen, som hamret inn sin andre scoring for dagen. Haaland var nær hattrick etter 77 minutter fra 16 meter, men sneiet bare nettveggen. Mål kunne det også blitt rett før slutt, men Haaland satte i stedet opp lagkamerat Passlack til 4-0. Det ble dermed med to mål for den norske spissen. Dortmund ligger foreløpig på en 2.-plass i ligaen, ett poeng bak Eintracht Frankfurt. (©NTB)