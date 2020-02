Malmö på hodet ut av Europa League etter stortap

Omdiskutert VAR-scoring i første omgang ble starten på slutten for svenskene.

MALMÖ - WOLFSBURG 0-3 (sammenlagt 1-5):

Jo Inge Berget og Malmö FF gikk til returkampen hjemme mot Wolfsburg med et berettiget håp om avansement fra første sluttspillrunde i Europa League.

Etter 1-2-tapet i Tyskland trengte Malmö bare ett mål på eget gress dersom de greide å holde tett mot klubben som ligger på sjuendeplass i Bundesliga.

SE: Nettavisen sender flere titalls kamper med norske lag fra Marbella - se oversikten her

Håpet skulle vise seg å forsvinne for den skånske klubben etter hvert som minuttene gikk i torsdagens kamp.

VAR-omgjøring



Tre minutter før pause var det Wolfsburg som tok ledelsen ved kroaten Josip Brekalo. Men det skjedde ikke uten kontroverser. Brekalo plasserte inn ballen ved lengste hjørne etter å ha fått en pasning tilbake fra lagkamerat Wout Weghorsts posisjon inne i feltet.

Assistentdommeren vinket raskt for offside, noe som førte til at hoveddommer William Collum fra Skottland blåste for frispark til vertene. En gjennomgang videodommere gjorde av reprisene konluderte derimot med at Weghorst ikke var i offside.

Avgjørelsen var muligens riktig, men det var fryktelig vrient å se marginene for eller imot Wolfsburg-spilleren.Kampens første mål ble dermed godkjent, til tross for å ha blitt bortdømt først.

Ifølge Aftonbladet stoppet flere av Malmös spillere opp før Josip Brekalo avsluttet angrepet, fordi assistentdommeren var såpass tidlig opp med flagget.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Mads Hansen

Reagerte kraftig



Brentford-spiller og tidligere Leeds- og Malmö-profil Pontus Jansson har aldri lagt skjul på at hjertet fortsatt banker for MFF.

Via Twitter raste Sverige-midtstopperen mot avgjørelsen til VAR-dommerne.

- Jeg har aldri noensinne hatet noe mer enn denne jævla skitten, skriver Jansson på twitterkontoen sin.

Jansson følger deretter opp med en twitterpost på engelsk der han kaller situasjonen enda et eksempel på hvor dårlig VAR fungerer.

JoIne Berget ble byttet inn tidlig i andre omgang på stillingen 0-1, men den tidligere landslagspilleren for Norge kunne ikke hindre at Wolfsburg festet et enda bedre grep om kampen.

To nye scoringer fra Yannick Gerhardt og João Victor ordnet til slutt en komfortabel 3-0-seier til bortelaget og hele avansement med hele 5-1 sammenlagt.

Les også Manglerud Star opp på sluttspillplass