Målshow av Skogrand og Jacobsen i dansk håndball

Stine Skogrand og Marit Røsberg Jacobsen var i kjempeslag da Herning-Ikast og Esbjerg befestet sine posisjoner i toppen av dansk håndball lørdag.

Jacobsen scoret ni ganger da serietreer Esbjerg ydmyket nestjumbo Skanderborg 35-12 i en kamp der de norske målene haglet.

Marit Malm Frafjord scoret fem ganger for Esbjerg, mens Vilde Ingstad og Kristine Breistøl sto for henholdsvis tre og to fulltreffere.

Målvakten Rikke Granlund noterte seg også for én scoring.

Med seieren har Esbjerg to poeng opp til ligaleder Odense. Jylland-klubben er i tillegg a poeng med serietoer Viborg, som røk 21-28 for Ikast-Herning lørdag.

Stine Skogrand ble den store spilleren for Ikast-Herning med sine åtte mål. Jylland-klubben er nummer fire på tabellen, fem poeng bak Esbjerg og ytterligere to bak Odense.

(©NTB)

