Målshow de luxe fortsetter for Haaland – oppe i en scoring per kamp

Erling Braut Haaland scoret to ganger i sesongåpningen for Borussia Dortmund. 47 mål på 47 kamper er det blitt i utenlandseventyret så langt.

Tysklands største avis, Bild, kalte Borussias ungdomsrekke for «Ville mustanger» etter seieren lørdag. Haaland fortsatte der han stoppet tidligere i sommer, og hypen rundt ham tok ny fart.

Etter at 20-åringen fra Jæren forlot Molde til fordel for RB Salzburg første nyttårsdag i 2019, har det kun gått oppover for Haaland.

Etter målkalas nesten hver helg i Østerrike ble det overgang til tysk fotball for Borussia Dortmund, der Haaland fortsetter å bøtte inn mål også denne sesongen.

Med sine to fulltreffere for Dortmund i sesongåpningen i Bundesliga mot Borussia Mönchengladbach, står nordmannen med 47 mål totalt for Salzburg og Dortmund. Han tar også første stikk i kampen om toppscorertittelen i Bundesliga med Robert Lewandowski.

Duell?

Lewandowski åpnet også med scoring i første kamp, men det endte med kun ett mål for polakken da Bayern nedsablet Schalke 8-0.

Den polske spissen har på sin side snittet på over et mål per kamp for suverene Bayern München siden starten av forrige sesong med 56 mål på 48 kamper.

Haaland kan øke ledelsen mot Lewandowski på toppscorerlisten. Dortmund spiller borte mot Augsburg på lørdag. Dagen etter skal Lewandowski og Bayern til dyst mot Hoffenheim.

Nylig ble det tre mål i landskamper for Haaland. Disse kom mot Østerrike og Nord-Irland.

Framfarten til Haaland ser ikke ut til å stoppe. Real Madrid skal ifølge flere spanske aviser ha ham øverst på sin ønskeliste for innkjøp neste sommer. Det kan i så fall komme til å koste klubben over 1 milliard kroner.

