Måltørken over for Ronaldo

Cristiano Ronaldo scoret ikke bare én, men to ganger da han omsider kom på scoringslisten for Juventus.

I sommer betalte Juventus 100 millioner euro da de hentet den portugisiske storstjernen fra Real Madrid. Ronaldo har fått kritikk for måltørken i høst, men viste gammel storhet da han egenhending senket Sassuolo 2-1 på eget gress i Serie A søndag.

Etter 350 minutters scoringstørke kunne Ronaldo juble for sitt første Juventus-mål etter 50 minutter i søndagens oppgjør.

Det var liten tvil om at målet betydde mye for en jublende Juve-stjerne. Leonardo Bonucci sykkelsparket en corner via Sassuolo-forsvarer Ferrari i stolpen, før en umarkert Ronaldo enkelt kunne sette ballen i tomt mål fra én meters hold.

Scoringen var en av de enklest CR7 noen gang har scoret og av typen «ferdigscoret». Det var ikke 2-0, som kom etter en glimrende Juventus-kontring i det 64. minutt. Fra spissvinkel kunne Ronaldo bruke venstrefoten og punktere spenningen i kampen. Scoringen var portugiserens 400. mål i ligasammenheng.

I tur og orden har 33-åring scoret for Sporting (3), Manchester United (84) og Real Madrid (311). Nummer 399 og 400 kom for Ronaldos nye klubb, som har innledet Serie A sterkt med fire seirer av fire mulige.

En sen redusering fra Khouma Babacar sørget for 1-2, men mot slutten handlet egentlig alt om det røde kortet til Juve-profilen Douglas Costa.

Først brukte han albuen, deretter skallet han etter en motspiller før han spyttet etter Federico Di Francesco. Etter VAR-involvering kom det røde kortet. Nå venter trolig karantene for Costa.

Tidligere søndag rotet Roma borte 2-0-ledelse hjemme mot Chievo til 2-2. Dermed har hovedstadslaget allerede sju poeng opp til ledende Juventus.

