Mané storspilte da Liverpool slo Tottenham borte

VAR-drama, vakre scoringer og skader på nøkkelspillere var ingredienser i storkampen i London.

TOTTENHAM - LIVERPOOL 1-3:

Til slutt var det Liverpool-manager Jürgen Klopp som kunne smile bredest i regnværet på Tottenham Hotspur Stadium etter et svært fartsfylt oppgjør.

Sadio Mané ble på mange måter tungen på vektskålen med sitt mål og to målgivende pasninger, mens kvelden ble helsvart for José Mourinho og Tottenham.

I tillegg til tapet, måtte både Serge Aurier og Harry Kane forlate banen med skade til pause, og spesielt ankelskaden til sistnevnte bør gi grunn til bekymring for Spurs-fansen.

- Han er skadet i begge anklene. Han kunne spilt med skade i én, men det er veldig smertefullt med skade i begge anklene. Han kunne ikke spille. Han kan spille med smerter, men det var vanskelig for ham, sier manager José Mourinho etter kampen på spørsmål om skadeomfanget på Kane.

Resultatet betyr at Liverpool nå har 37 poeng på fjerdeplass, mens Tottenham faller til sjetteplass med 33 poeng.

- Fryktelig

Etter en rekke svake kamper, var Liverpool mer til å kjenne igjen innledningsvis mot torsdag.

Det tok kun tre minutter før kampens første mulighet var et faktum, da Sadio Mané plutselig var alene med Hugo Lloris.

Senegaleseren fikk ballen på venstrefoten og forsøkte å blåse ballen opp i det nærmeste hjørnet, men forsøket forsvant utenfor målet til Tottenhams franske burvokter.

Jürgen Klopps skadeproblemer på stopperplass tårnet seg opp ytterligere før kamp ettersom Fabinho måtte stå over oppgjøret, og etter fire minutter slo det sprekker i Liverpool-forsvaret.

Harry Kane fant rekkekamerat Heung-min Son, som kom alene med Alisson og scoret. Reprisene viste imidlertid at sørkoreaneren var en knapp millimeter i offside, og scoringen ble annullert.

Liverpool styrte mye av banespillet innledningsvis, men José Mourinhos Tottenham-lag var lenge livsfarlige på kontringer.

Etter 23 minutter fikk Son muligheten igjen, men denne gangen reddet Liverpools brasilianske sisteskanse.

Kampen fortsatte å svinge fram og tilbake, og Mané var svært livlig på Liverpools venstrekant. Den tidligere Soton-spilleren fikk flere store muligheter uten at han maktet å overliste Lloris, men dypt inne i overtiden i den første omgangen lyktes det endelig for Klopps mannskap.

Mané kom seg løs ute til venstre, og slo inn til Roberto Firmino som satte inn 1-0 da han utnyttet en kommunikasjonsfeil mellom Lloris og Eric Dier.

Vondt ble til verre for Spurs, som måtte løpe ut til den andre omgangen uten Harry Kane, som pådro seg en ankelskade i den første omgangen.

Også Joel Matip ble igjen i garderoben da lagene kom ut til den andre omgangen, men det tok ikke lang tid før Klopp likevel kunne smile.

Mané forsøkte seg på en avslutning like etter pause, og Lloris så seg nødt til å gi retur til tross for at skuddet ikke var alt for hardt.

Returen endte i beina på Trent Alexander-Arnold, som på lekkert vis dunket ballen i det lengste hjørnet på halv volley.

Flere pekte på Lloris' keeperspill i situasjonen, og James Ducker i The Athletic var alt annet enn imponert over den franske keeperen.

- Fryktelig keeperspill, konstaterte han på Twitter etter scoringen.

Også Viasport-ekspert Lars Tjærnås rynket på nesen av Lloris' inngrepen.

- Snodig retur av Lloris. Snedig skudd av Trent, skriver han på Twitter.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt er også klar på at Lloris burde vurdert annerledes i situasjonen.

- Lloris gjør seg opp en mening for tidlig. Han bestemmer seg for å slå ballen, men den kan han egentlig lett holde. Og når han først bestemmer seg, bør han slå den langs egen mållinje og mot cornerflagget, men han slår den for mye ut. Så det er klart du som keeper ikke er helt happy med det, sier han etter kampslutt.

Dansk dynamitt

Kun minuttet senere var imidlertid vertene tilbake igjen i kampen, takket være dansk superdynamitt.

Pierre-Emile Højbjerg fikk ballen i returrommet etter 49 minutter, og blåste ballen i krysset fra rundt 20 meter.

Liverpool så ut til å øke ledelsen ikke lenge etter da Mohamed Salah banket ballen i krysset, men scoringen ble annullert som følge av en hands på Roberto Firmino i opptakten til scoringen.

Reprisene viste riktignok at Firminos hands kom som følge av at han ble dratt i trøya av Dier, som også var bort i ballen med armen før Firmino.

- VAR var på rett vei, men den annulleringen er et steg tilbake, skrev TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter annulleringen.

Til slutt imidlertid den tredje scoringen for Liverpool da Trent Alexander-Arnold fant Mané inne i feltet.

28-åringen, som spilte en meget god kamp torsdag, sendte ballen knallhardt i nettmaskene og sørget for at Liverpool igjen fikk et ørlite pusterom.

Mourinho kastet innpå Gareth Bale i håp om en utligning i sluttminuttene, men waliseren maktet ikke å sette sitt preg på kampen og Tottenham har nå fire poeng opp til torsdagens motstander.

