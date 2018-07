Managere kan straffes med rødt kort i FA-cupen kommende sesong

Neste sesong kan dommere gi trenere og øvrig støtteapparat på benkene gule og røde kort i engelske cuper og divisjonene under Premier League. Her får Sverige-trener Janne Andersson tilsnakk av Damir Skomina under årets fotball-VM. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )