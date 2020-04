Manageren omtales som «ekstraordinær mann» etter møtet som endret spillernes holdning til lønnskutt

Tidligere denne uken skal flesteparten av Arsenals spillere ikke ha vært villige til å gå ned i lønn. Så talte manager Mikel Arteta, som selv har vært smittet av koronaviruset.

Arsenal er nær ved å komme til enighet med flere av klubbens spillere om lønnskutt, som følge av koronakrisen, skriver The Athletic.

Flesteparten av spillerne i stallen skal nemlig ha gått med på å gå ned 12,5 prosent i lønn i et snaut år framover.

London-klubben blir i så fall den første Premier League-klubben som gjør dette.

MOT LØNNSKUTT: Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Arsenal kan bli første Premier League-klubb som gjennomfører lønnskutt. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

Arteta skal ha spilt viktig rolle

I et møte tidligere denne uken skal manager Mikel Arteta, som selv har vært smittet av koronaviruset, ha spilt en nøkkelrolle for å få avtalen i boks.

En kilde The Athletic har snakket med beskriver Arteta som en «ekstraordinær mann», etter at han lyktes med å balansere det å overbevise spillerne om at han vil støtte dem, samtidig som han ga klubbledelsen støtte.

I helgen skal spillergruppens representant i de profesjonelle fotballspillernes forbund, Hector Bellerin, ha bedt om respons fra hver enkelt spiller om hvordan de stilte seg til et lønnskutt.

13 skal ha svart at de gikk med på det, mens 14 skal ha sagt nei, men dette var altså før Mikel Artetas samlende tale.

Klubbledere kutter 33 prosent av lønnen

Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med spillerne som eventuelt ikke frivillig går med på et lønnskutt.

Tidligere denne uken meldte klubben i en pressemelding at klubbledere ville si fra seg en tredjedel av lønnen sin de neste 12 månedene.

London-klubben lå på niendeplass, men med én kamp mindre spilt enn de fleste andre, da Premier League-sesongen ble stoppet på ubestemt tid forrige måned.