Managerforeningens leder tror Premier League-sesongen er slutt om klubbene ikke godtar nøytral bane

Kamper på nøytral bane i egnede arenaer, som Manchester Citys stadion, er trolig en forutsetning for å fullføre Premier League-sesongen. LMA-sjef Richard Bevan frykter at motvillige klubber velter planen. Foto: Jon Super, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Richard Bevan, leder i fagforeningen for managere i engelsk fotball, frykter at tiden er i ferd med å løpe ut for gjennomføring av Premier League-sesongen.

Han har registrert at flere klubbledere motsetter seg planen om å spille serien ferdig med kamper på nøytral bane. Han tror sesongen kan bli avbrutt for godt om klubbene ikke stiller seg bak planen på mandagens møte. – Tiden er ikke på vår side, og lagene må snart komme tilbake på treningsfeltet om vi skal kunne spille kamper igjen 12. juni, sier LMA-direktøren til BBC Radio 4. Alle de 20 klubbene har sagt at de ønsker å spille de 92 gjenstående kampene om og når det er forsvarlig å gjøre det. Det er enighet om at det skal skje uten tilskuere, men særlig de nedrykkstruede klubbene har motsatt seg planen om å la kampene gå på nøytral bane. Bevan mener at «Project Restart», som krever myndighetenes godkjennelse for å kunne gjennomføres, er avhengig av kamper på nøytral bane og svarer bekreftende på spørsmål fra BBC om han tror nei i mandagens avstemning vil bety at sesongen ikke fullføres. – Ja, det er nok riktig, sier han. Seks er skeptiske Forslaget om å spille kampene på nøytral bane krever tilslutning fra 14 av de 20 klubbene for å vedtas. Ifølge britiske medier har seks klubber i bunnsjiktet allerede signalisert innvendinger mot planen. Brighton er alene om å ha gjort det klart at klubben er mot forslaget, men også fra West Ham og Aston Villa har det kommet innvendinger. Ifølge mediene er det de seks siste på tabellen som er mest skeptiske. Blant argumentene er at turneringens integritet kan bli skadelidende når fordelingen av hjemme- og bortekamper ikke blir lik. Det skal ha kommet signaler om at alle vil godta spill på nøytrale baner dersom ingen rykker ned. Mye på spill Kamper på nøytral bane regnes som eneste mulighet til å hindre at det samles store grupper av tilhengere utenfor arenaene mens kampene spilles. Banene skal også velges ut fra muligheten til å holde folk unna. Søndag legger Storbritannias statsminister Boris Johnson fram sitt «veikart» for gjenåpning av samfunnet, og fotballen håper at det da kommer signaler som tillater opptrapping av treningsaktivitet med utsikt til seriespill fra midten av juni. Om sesongen ikke fullføres, vil Premier League tape anslagsvis 13 milliarder kroner, det meste av dette fra TV-rettighetsavaler. (©NTB)

