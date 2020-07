Manchester City får spille mesterliga – prestisjenederlag for Uefa

Manchester City får likevel delta i Champions League de kommende to sesongene etter å ha nådd fram med sin anke i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det ble klart da idrettsdomstolen med base i Sveits kunngjorde sin beslutning i saken mandag.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) straffet i februar den engelske fotballgiganten med utelukkelse fra mesterligaen i to sesonger og en bot på 30 millioner euro. Premier League-klubben ble funnet skyldig i å ha forbrutt seg mot fotballens regler om økonomisk fair play.

City-ledelsen anket straffen til voldgiftsretten i Lausanne, og mandag forelå avgjørelsen fra dommerne der. CAS opphever klubbens utestengelse og reduserer i tillegg botens størrelse til 10 millioner euro.

På egne nettsider skriver City at «implikasjonene av mandagens kjennelse ønskes velkommen» og at CAS «bekrefter klubbens ståsted og bevismaterialet den var i stand til å legge fram».

Uefa sier i en uttalelse at det tas til etterretning at bevismaterialet ikke ble funnet tilstrekkelig og at enkelte av regelbruddene anses for å være foreldet. Forbundet vil ikke kommentere saken ytterligere.

Avviser anklagene

Bakgrunnen for Uefas beslutning om å straffe Manchester City er at klubben skulle ha overrapportert sponsorinntekter i perioden 2012 til 2016 for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Det finner ikke CAS tilstrekkelig bevist.

Manglende samarbeidsvilje under etterforskningen skal også ha bidratt til den strenge straffen. Dette regelbruddet finner voldgiftsretten påvist, hvilket danner grunnlaget for at den opprettholder at City skal bøtelegges.

Etterforskning mot City ble innledet i 2018 på bakgrunn av lekkede dokumenter i datalekkasjen som er kjent under navnet Football Leaks. I CAS har de tre dommerne Rui Botica Santos (Portugal), Ulrich Haas (Tyskland) og Andrew McDougall (Frankrike) behandlet saken.

Begrunnelsen for mandagens kjennelse vil bli publisert i sin helhet i løpet av få dager.

Manchester City-ledelsen har hele tiden avvist anklagene som har vært rettet mot dem. Så sent som i helgen ga manager Pep Guardiola uttrykk for at han hadde tiltro til at CAS ville omgjøre straffen.

Mandag innkasserte klubben en betydelig juridisk seier.

Store konsekvenser

Manchester City har vunnet ikke mindre enn 11 trofeer siden klubbens nåværende og pengesterke eiere fra Abu Dhabi overtok kontrollen. En seier i mesterligaen mangler imidlertid i premiesamlingen.

I forkant av at voldgiftsrettens kjennelse ble kjent mandag, ble det pekt på at to års utelukkelse fra mesterligaen ville medføre betydelige inntektstap og mulig spillerflukt. Nå kan den faren synes å være over.

Manchester City bokførte 93 millioner euro, rundt en milliard kroner, i premiepenger og TV-inntekter fra champions league forrige sesong. I tillegg kommer billettinntekter og sponsorpenger.

Eksperter har også pekt på at CAS-dommen i stor grad vil påvirke legitimiteten og framtiden til fotballens økonomiske fair play-regelverk. Det ligger derfor stor grad av prestisje i saken for Uefa. og mandagens dom var således knusende.

«De siste årene har Financial Fair Play spilt en avgjørende rolle i å beskytte klubber og bidra til at de blir økonomisk bærekraftige, og Uefa og ECA forblir forpliktet til disse prinsippene», heter det fra det europeiske forbundet mandag.

CAS-kjennelsen kan ankes til sveitsisk Høyesterett, men saken vil bli behandlet der kun dersom voldgiftsretten har gjort en betydelig feil.

(©NTB)