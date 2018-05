Manchester City fikk pokalen - snublet mot Huddersfield

Manchester City fikk søndag pokalen som bevis på at laget har vunnet Premier League. Men det var etter en målløs kamp mot nedrykkstruede Huddersfield.

Manchester City er for lengst seriemester, Huddersfield kjemper mot nedrykk. Det som skulle bli en formalitet ble i stedet en hard kamp om poengene for vertene.

Kanskje tenkte de lyseblå litt for mye på pokalen de skulle motta etter kampen, som bevis på at de er vinnere av årets Premier League. Huddersfield var i aller høyeste grad med i kampen, og satte City-keeper Ederson på prøve flere ganger før hvilen.

Aaron Mooy forsøkte skuddfoten etter 10 minutters spill, men ballen strøk stolpen. Minuttet senere fikk Florent Hadergjonaj en gedigen sjanse da gjestene lurte City-forsvaret med et innøvd frisparktrekk, men ballen gikk i klypene på Citys brasilianske keeper. Ederson måtte senere ut i full strekk for å stanse skuddet fra Alex Pritchard fra utsiden av sekstenmeteren.

Kysset stolpen

Vertene spilte seg også til sjanser i første omgang. Nærmest var Kevin De Bruyne, som først sendte av gårde et skudd fra sekstenmeteren som kysset stolpen, før han noe senere satte Huddersfields sisteskanse Jonas Lössl på prøve. Dansken gikk seirende ut av den duellen.

Da lagene gikk til pause var kanskje seriemesterne heldige som ikke lå under.

Ti minutter ut i annen omgang holdt gjestene på å forære hjemmelaget ledelsen på corner. Lössl bokset ballen rett i kroppen på Steve Mounié, og ballen var på god vei inn i mål da Christopher Schindler fikk ryddet unna.

Utover i omgangen ble det tydelig at Huddersfield ville verne om det ene poenget og ikke ta noen sjanser. Manchester City eide ballen og skapte sjanser, men Huddersfield kjempet som besatt og ryddet unna hver eneste gang.

City kom nærmere og nærmere en scoring, men for en gangs skyld uteble scoringene for hjemmelaget. På overtid kom Huddersfield seg til en stor sjanse, men Ederson reddet mesterlig da han måtte i aksjon på det som etter hvert ble en rolig dag på jobben.

Fikk pokalen

Dermed kunne Huddersfield juble over det som kan være et svært viktig poeng i kampen om å holde seg i ligaen. Med 36 poeng skiller det tre poeng ned til streken.

Manchester City fikk også noe å juble for, til tross for poengdeling mot Huddersfield. Det har lenge vært klart at det lyseblå laget fra Manchester ble årets seriemester, men søndag kunne spillerne omsider motta det synlige beviset: Premier League-trofeet.

Manchester City har igjen Brighton (h) og Southampton (b) før sesongen er over. Huddersfield må fortsette poengjakten borte mot Chelsea og hjemme mot Arsenal.

(©NTB)

