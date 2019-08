Manchester City fikset oppskriftsmessig seier over Bournemouth

Manchester City rettet opp inntrykket etter uavgjortresultatet sist helg, men igjen ble VAR et tema i kampen.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY 1-3:

Manchester City tok en oppskriftsmessig 3-1 seier over Bournemouth på Vitality Stadium.

Sergio Agüero fikset to scoringer, mens Raheem Sterling også tuppet inn en kasse.

Men det peneste var kanskje Harry Wilsons redusering, med et kremmerhus av et frispark helt oppe i krysset. Det fikk ekspertene i TV 2-studio til å steile.

- Jeg kan ikke skjønne at det finnes en bedre venstrefot i ligaen. Herre min hatt for et frispark, sa fotballekspert Simen Stamsø Møller om den Liverpool-innleide vingen.

Nytt VAR-drama

Igjen ble VAR et diskusjonstema i en Premie League-kamp, denne gang etter at David Silva ble stemplet av Jefferson Lerma inne i feltet etter en time spilt.

Dommer Andre Marriner lot det hele gå, mens VAR også fastslo at det ikke var noe å se på.

Det fikk blant andre Jesper Mathisen til å reagere på Twitter.

- Har de arrangert et tidlig julebord i det VAR-rommet i London denne helga? spurte TV 2-eksperten seg.

Også Lars Tjernås stilte seg skeptisk til avgjørelsen og pekte på det faktum at VAR-teamet sitter på utallige repriser.

- Hvis du sitter i et rom og ser på VAR, får utallige repriser, og mener stemplingen på Silva ikke er straffe....da er du enten uskikket til jobben.....eller trenger ny skjerm, mente fotballeksperten.

- Soleklart straffespark. Jeg er så lei av å snakke om VAR. Det nærmer seg en parodi, sa en oppgitt Brede Hangeland i TV 2-studio.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-spilleren mente videre at dommerne i Premier League har kjørt seg fast etter introduseringen av VAR. Også i kampen mellom Manchester United og Crystal Palace mente flere at videodømmingen ble brukt feil.

- Vi står her nå med den dårligste dømmingen jeg har sett. Noe må gjøres, la Hangeland til.

Ny Agüero-scoring

Kampens første sjanse kom etter sedvanlig City-opprulling på venstresiden.

Sterling kom seg ned til dødlinja og slo tilbake ut i feltet hvor Bernardo Silva ventet. Portugiseren siktet mot det lengste hjørnet, men en viktig blokkering fra Nathan Aké hindret akkurat scoring.

Deretter skulle det gå kaldt nedover ryggen til de tilreiste fra Manchester idet Ederson var på bærtur.

Keeperen skulle ut på høyresiden og klarere ballen unna Callum Wilson, men endte i stedet opp med å legge spissen i bakken. Heldigvis for Guardiola slapp sisteskansen unna med kun et gult kort.

ÅPNET: Sergio Agüero åpnet målshowet med sin tredje scoring på like mange kamper. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Etter kvarteret spilt fikk City så hull på byllen som følge av nok et angrep på venstresiden.

Oleksandr Zinchenko fant Kevin De Bruyne inne i feltet, og belgieren rullet enkelt videre til Agüero som igjen plasserte kula ned i venstre krok.

- Vakkert oppbygget, oppsummerte TV 2-kommentator Espen Ween.

Drømme-redusering

Deretter skulle kampen bli kraftig oppstykket av en skade på Charlie Daniels, som måtte av til fordel for Harry Wilson, før vertene skulle få en kjempesjanse.

Nevnte Wilson slo inn fra høyre, og Nicolas Otamendi dempet ballen perfekt ned til Adam Smith inne i boksen. Backen klemte til, men hadde glemt å ta av ryggsekken før skuddet gikk. Dermed endte ballen langt opp på tribunen.

Og mangelen på effektivitet skulle straffe seg for The Cherrys, som minutter senere fikk en ny smell rett i fleisen.

Bernardo slo inn langs bakken fra høyre, og Silva plukket opp ballen sentralt. Spanjolen fant så Sterling på et perfekt løp inn i boksen, og vingen tuppet enkelt kula til side for Aaron Ramsdale i Bournemouth-buret.

PERLE: Harry Wilson skrudde ballen nydelig opp i høyre kryss. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Men så skulle vertene få sjansen på et frispark, og Harry Wilson tok den til så de grader.

Den innleide Liverpool-vingen prikket nemlig ballen perfekt via krysstanga og inn.

- Det er en perle, limt oppe i krysset! Den er helt utagbar for Ederson. Du får den ikke lenger opp i krysset enn det Harry Wilson gjør der! Det kan ikke gjøres bedre, oppsummerte Ween.

Andreomgang startet nokså rolig, før Sterling skulle få en gigantisk mulighet etter 51 minutter.

I etterkant av et Zinchenko-frispark ble ballen headet ned til den engelske vingen på fire meter, men Steve Cook fikk kastet seg fram med en viktig blokkering.

Så skulle sjansene komme på løpende bånd. Først bommet Callum Wilson alene med Ederson, før De Bruyne bredsidet ballen like utenfor mål fra god posisjon.

Deretter stilnet ting seg før City nok en gang bestemte seg for å sette opp farten. Agüero kombinerte med Silva, og etter at spanjolen hadde driblet seg fri foran kassa, tok argentineren over og satte ballen sikkert i kassa.

Resten av kampen utartet seg så til å bli nærmest en transportetappe, med et City-lag nærmest på cruise-modus.

Dermed endte det med 3-1-seier til Manchester City, som nå ligger på andreplass på tabellen med syv poeng.

Bournemouth på sin side detter ned til en 10. plass med fire pinner.