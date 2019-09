Manchester City gikk på sjokk-tap mot Norwich

Manchester City snublet mot Norwich.

NORWICH - MANCHESTER CITY 3-2

Alexander Tetteys Norwich har tidvis vartet opp med feiende flott fotball denne sesongen, men har ikke sanket flust med poeng.

Det skulle endre seg denne lørdagen, med en dramatisk seier over fjorårets ligamestere.

Norwich sjokkerte fra start

Lørdag fikk de storslått besøk av fjorårets ligamestere, og Norwich viste i åpningsminuttene at de ikke har tenkt til å være noen kasteball i Premier League denne sesongen.

Og som om det ikke var nok, så gikk de like greit opp i ledelsen etter 18 minutter!

Et meget presist hjørnespark fra Emi Buendia traff pannebrasken til Kenny McLean, og akkurat det hodestøtet kunne Ederson lite gjøre med.

Bortelagets første store mulighet kom like før det var spilt en halvtime. Raheem Sterling sendte avgårde en utsøkt pasning retning Sergio Aguero - som akkurat ikke klarte å få hodestøtet under treverket.

I situasjonen som fulgte skulle det vise seg å bli skjebnesvangert.

JUBEL: Cantwell og Pukki feirer lagets andre mål mot Manchester City. Foto: Chris Radburn (Reuters)

Norwich tok en kontring litt ut av det blå, og Teemu Pukki ble spilt gjennom. Alene med Ederson forventet en fotballverden at den brennhete Norwich-spissen skulle avslutte selv, men den finske Premier League-kometen serverte heller lagkamerat Todd Cantwell på blank. Dermed sto det 2-0 til Norwich før halvtimen var spilt.

- Nå trenger han drikke! Nå trenger han kaldusj! For Norwich - de scorer på alt, ropte TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Manchester City gjorde sitt ytterste for å trenge gjennom hjemmelagets svært solide defensive blokk, og minuttet før hvilen skulle Guardiolas mannskap endelig lykkes.

City spilte seg bra rundt på kanten, og Bernardo Silvas innlegg var av det presise slaget - akkurat som hodestøtet fra Agüero. En svært viktig redusering før hvilen for City, og en real kalddusj for Norwich, som frem til da hadde stått i mot alt som ble kastet deres vei.

Norwich slapp ikke foten av gasspedalen

Tre minutter ut i kampens andre omgang fikk Pukki en enorm mulighet til å øke ledelsen, men avslutningen alene med Ederson ble for svak.

Da passet det bra for Norwich at Otamendi sovnet som bakerste mann bare sekunder senere.

Argentineren brukte oppsiktsvekkende lang tid med ballen, og Buendia hadde få problemer med å snappe ballen fra stopperen. Da fikk han også en enkel jobb med å servere Pukki på blank - og spissen fikk en enkel jobb med å ekspedere den ballen i nettmaskene.

Det målet betyr at spissen nå har vært involvert i åtte mål på sine fem første kamper i Premier League, med seks mål og to målgivende.

FORTVILER: Pep Guardiola måtte se målene renne inn mot Norwich. Foto: Chris Radburn (Reuters)

- Otamendi kommer aldri til å lære. Han er bare ikke skapt for å spille ball rundt i bakre ledd. Han bruker for lang tid, og det blir som å stjele godteri fra et barn. Det er hans andre horrible inngripen i denne kampen, tordnet tidligere City-spiller Fred Eyre på BBC.

Like etter var Agüero nære å få sendt avgårde et skudd mot mål fra kort hold, men oppofrende Norwich-spillere fikk kastet seg inn foran skuddforsøket fra argentineren.

Det gikk lenge mellom de store mulighetene for City, men etter 78 minutter kunne - og kanskje burde - Agüero ha redusert for gjestene. Igjen var innlegget fra Sterling presist, men heller ikke denne gangen fikk argentineren ballen under treverket.

City fortsatte å kjøre på i jakten på mål, men arbeidsinnsatsen til Norwich-spillerne gjorde det vanskelig å finne åpninger - selv for Guardiolas mannskap. Tre minutter før full tid skulle dog nysigneringen Rodri gjøre akkurat det, med et godt plassert skudd fra like utenfor sekstenmeteren.

Det skapte bra med spenning i kampen, og til tross for et vanvittig City-press i sluttminuttene, klarte Norwich å stå i mot, og samtlige tre poeng ble dermed værende på Carrow Road.