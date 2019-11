Manchester City gikk seirende ut av storkampen mot Chelsea

Manchester City viste at de på ingen måte har gitt opp tittelkampen.

MANCHESTER CITY - CHELSEA 2-1

Lørdagens storoppgjør på Ethiad leverte akkurat det man håper på fra disse oppgjørene; intensitet, herlig angrepsspill og selvfølgelig mål.

Manchester City og Chelsea var rett og slett en fotballfest - en fest som til slutt endte med seier for de lyseblå.

- Det er vidunderlig!

Før det var spilt ti minutter av lørdagens storoppgjør, hadde begge lag rukket å notere seg for hver sin gode mulighet, men både Kevin de Bruyne og Williams avslutninger gikk like til side for mål.

Det var en underholdende start på oppgjøret, hvor begge lag viste en klar angrepsvilje og ønske om å ta overgangene som meldte seg.

Så dukket den alltid så løpsvillige N'Golo Kanté opp etter 21 minutter - på et sugent løp i bakrom. Der slo han Benjamin Mendy i løpsduell, og fikk akkurat pirket ballen fordi Ederson som var på vei ut i feltet.

Lars Tjærnås var blant de som lot seg imponere stort av fotballen Chelsea serverte fra start denne kvelden:

Gleden skulle dog være kortvarig, for bare åtte små minutter senere var Kevin de Bruyne litt heldig med sitt skuddforsøk, som gikk via en Chelsea-spiller på vei mot mål. Dette satt Kepa helt ut av spill, og dermed kunne ballen bare trille i mål.

Så var det duket for Ryiad Mahrez, som også ville være med på leken.

City-vingen trakk inn fra sin høyrekant, sendte noen Chelsea-spillere i retning pølsebua, før han på mest elegante vis bredsidet ballen nede i lengste hjørne for Ederson.

Med det hadde City altså snudd oppgjøret, og det allerede før pause.

- Det er vidunderlig, det er vidunderlig fotball. Han har to mann på seg i press. Dette er av øverste verdensklasse. Vi har sett lite av Mahrez, men nå har han virkelig markert seg. Bedre går det ikke an å gjøre det, sa Nils Johan Semb for TV 2 da det umiddelbare sjokket etter scoringen hadde lagt seg.

Mahrez fortsatte å imponere

De resterende ti minuttene av omgangen ga oss flere situasjoner og sjanser, akkurat slik man forventer fra et toppoppgjør i Premier League. Like før pause gikk Agüero i bakken i Chelseas sekstenmeter, og ropte selvfølgelig på straffespark. Atkinson og VAR vinket det hele videre, noe som i retrospekt så ut som en korrekt avgjørelse.

Mahrez noterte seg også for den føste sjansen etter hvilen. Igjen trakk spilleren inn fra høyre, men denne gangen gikk avslutningen like til side for mål. Ikke lenge etter var det annen målscorer - Kanté - som kom nære en utligning, men heroisk forsvarsspill forhindret mål i den situasjonen.

JEVNSPILT: Det var flere muligheter til begge lagene også etter hvilen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Ti minutter ut i omgangen fikk City en eventyrlig mulighet til å øke ledelsen etter en spenstig cornervariant, men i tolvte time fikk Azpilicueta kastet seg inn og avverget situasjonen.

Etter 65 minutter fikk City igjen en gedigen mulighet til å sette ballen i mål, men både Sterling og Mahrez' forsøk ble stoppet - i blokka og av Kepa.

Kampen svingte fra den ene enden av banen til den andre, og hadde Chelsea hatt litt mer presisjon i avleveringene sine ville London-laget ha kommet til flere gode muligheter.

Og da skjer det som ofte skjer. På overtid dukket Raheem Sterling opp, og plasserte ballen enkelt forbi Kepa, som kanskje burde gjort det bedre i den situasjonen. Etter en liten VAR-sjekk ble dog den scoringen annullert.

Dermed blir City værende på tredjeplass i Premier League - ni poeng bak serieleder Liverpool.