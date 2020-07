Manchester City herjet med Premier League-mester Liverpool

Jürgen Klopps menn gikk på en stygg smell mot et imponerende Manchester City-lag.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 4-0

Manchester City påførte Liverpool et stygt tap da topplagene møttes til storkamp torsdag kveld.

I løpet av de 20 siste minuttene før pause regelrett herjet de lyseblå med seriemesteren på Etihad.

Anført av 20 år gamle Phil Foden åpnet hjemmelaget opp Liverpool gang på gang på eget gress og sørget til slutt for at det endte med seier 4-0 mot den suverene seriemesteren fra Merseyside.

Les også: Berge jublet for sin første scoring. Så sendte erstatteren ut en melding: - Blanda følelser

Phil Foden feirer etter sin scoring rett før pause. Foto: Peter Powell (AP)

- For et talent

Flere eksperter bet seg merke i ungguttens talent med ballen i beina. The Times fotballskribent lot seg blende av den offensive midtbanespilleren.

- For et talent Phil Foden er. Akkurat fylt 20 år og har en stor fremtid for City og England. Viser klasse hele omgangen, han føler seg helt hjemme mot mesterne, skriver blant annet Henry Winter.

Også Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst kunne ikke unngå å legge merke til Fodens prestasjoner mot Liverpool.

Etter Fodens fantastiske scoring rett før pause kom Luckhurst til å tenke på noe City-manager Pep Guardiola fortalte han for flere år siden.

- Jeg husker Guardiola fortalte oss i Houston for tre år siden hvor heldige vi var som hadde fått se Foden. Han latteliggjorde Robertson der. Han må spille fast neste sesong, utbrøt Luckhurst på Twitter.

Da hadde allerede Kevin de Bruyne sendt City i ledelsen på straffe etter 25 minutter. Raheem Sterling ble dratt ned av Joe Gomez og dommer pekte på straffemerket.

Sterling doblet selv ledelsen ti minutter senere etter en målgivende pasning fra nevnte Foden, før han selv økte til 3-0 like før hvilen.

De Bruyne og Foden kombinerte nydelig før engelskmannen satte ballen over Alisson i Liverpool-målet.

Juergen Klopp and Manchester City-manager Pep Guardiola på sidelinja under torsdagens kamp. Foto: Laurence Griffiths (Reuters)

Misbrukte store sjanser

I de siste 45 minuttene ble det produsert godt med muligheter hos begge lag. Sterling misbrukte gode muligheter til å øke ledelsen, før Sadio Mane på merkelig vis brant en gigantisk mulighet til å sende Liverpool inn i kampen igjen etter 55 minutter.

Samme mann ropte også på straffe et minutt senere, men VAR konkluderte med at forseelsen skjedde utenfor feltet. Frisparket satt Trent Alexander-Arnold via en medspiller og utenfor målet.

Utover i den andre omgangen kommenterte TV2-ekspert Nils Johan Semb innsatsen til Liverpool-stjernen.

- Jeg tror ikke jeg har sett Mane dårligere enn i kveld, uttalte han.

Så skulle hjemmelaget punktere kampen totalt.

Et klasseangrep skissert kaptein de Bruyne endte opp hos Sterling. Avslutningen hans gikk via en skli-taklende Alex Oxlade-Chamberlain og trillet over streken til 4-0.

Sterling fikk nok en sjanse etter strålende forspill av Foden rett etterpå, men ballen ble rotet bort.