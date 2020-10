Manchester City jobber for Guardiola-forlengelse

Manchester City-manager Pep Guardiola er inne i sitt siste kontraktsår med klubben. Nå jobber City-ledelsen med å få spanjolen til å skrive ny avtale.

De lyseblå fra Manchester har opplevd et realt løft etter at Guardiola tok over som manager i 2016. Med spanjolen har City blant annet vunnet to seriemesterskap (2018 og 2019), en FA-cuptittel (2019) og vunnet ligacupen de tre siste årene.

Ettersom Guardiola er inne i sitt siste kontraktsår, er det en mulighet for at Manchester City må på managerjakt etter sesongen. Men klubben ser helst at 49-åringen blir værende, sier Citys daglige leder Omar Berrada til Daily Mail.

– Vårt utgangspunkt er klart: Vi ønsker at han blir hos oss. Men må vi se etter en annen løsning, så gjør vi det. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at han trives og at alle omstendigheter gjør at det er riktig for ham å fortsette.

Berrada sier klubben skal sette seg ned med Guardiola for å snakke om framtiden, men vil ikke ut med når samtalene vil skje.

– De rette samtalene vil finne sted til rett tid, er alt Berrada avslører.

(©NTB)