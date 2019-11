Manchester City klarte bare uavgjort mot bunnlaget Atalanta i Champions League

Manchester City tok bare ett poeng borte mot tabelljumbo Atalanta, og lagets klare førstevalg i mål måtte ut til pause.

ATALANTA - MANCHESTER CITY 1-1:

Før kveldens kamp sto det italienske laget med 0 poeng på tre kamper, mens Manchester City hadde full pott og ni poeng etter tre kamper. Manchester City-manager Josep Guardiola startet kampen uten viktige spillere Sergio Agüero, Kyle Walker og John Stones, men det så ikke ut til å hemme bortelaget. Allerede etter sju minutter tok bortelaget ledelsen ved Raheem Sterling som avsluttet et flott angrep.

SCORET: Raheem Sterling satte inn ledermålet for Manchester City mot Atalanta. Foto: Luca Bruno (AP Photo)

Gabriel Jesus hælsparket en pasning til Sterling som var helt fri ved straffemerket, og som bredsidet inn 1-0 målet utagbart for Atalanta-målvakten. City fortsatte å ha kontroll på kampen som ble spilt på AC Milans hjemmebane, San Siro, siden Atalantas hjemmebane ikke er godkjent for Champions League-spill.

Etter drøye halvtimen fikk Sterling en kjempemulighet fra 6-7 meter, men skuddet hans ble blokkert på mesterlig vis av Hans Hateboer.

VAR i fokus

Den lynhurtige engelskmannen var en konstant trussel mot Atalanta-forsvaret, og i det 38. minutt spurtet han ifra Tolói som valgte å dra i trøyen til Sterling. Dommeren blåste for straffe, men VAR viste at holdningen var like utenfor 16-meteren.

På det påfølgende frisparket traff ballen Ilicis i hånda, og da valgte dommeren å se på TV-bildene etter VAR, og endte med å blåse straffe. Brasilianske Gabriel Jesus tok straffen, men skuddet gikk flere meter til side for mål. Det var også noe av det siste som skjedde før lagene gikk inn i garderoben til pause.

BOM: Gabriel Jesus fortviler etter å ha bommet på straffe. Foto: Daniele Mascolo (REUTERS)

Ederson-skade

Andre omgang startet med noe så uvanlig som et keeperbytte. Guardiola valgte å bytte ut Ederson med Claudio Bravo. Da kom spekulasjonene med en gang rundt den brasilianske målvakten.

- Ederson skadet før kampen på Anfield? skrev TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

Den britiske journalisten Simon Bajkowski i Manchester Evening News var raskt ute med å melde at brasilianeren har en liten skade, og at det derfor ikke tas noen sjanser før søndagens storoppgjør mot Liverpool.

Det samme meldte den engelske TV-kanalen Sky Sports, og den tidligere Manchester City-spilleren Paul Dickov som satt i studio var bekymret på City sine vegne.

- Det kan hende han blir hvilt. fordi han såvidt rørte ballen. Forhåpentligvis er det bare noe småtteri, men hvis det ikke er det, så er det svært bekymringsfullt, sa skotten til Sky Sports.

En ny keeper på banen hjalp derimot ikke da Atalanta utlignet i det 49. minutt. Mario Pasalic steg høyt til værs og stanget ballen i mål bak en sjanseløs Bravo. Det italienske laget spilte seg mer og mer inn i kampen og var fullt på høyde med City.

Ingen keeper (!)

Drøye ti minutter før slutt skjedde noe som nesten aldri skjer i en fotballkamp. Claudio Bravo felte Josep Ilicic utafor straffefeltet etter at sloveneren var alene gjennom. Dommeren ga chileneren det røde kortet, og dermed var City tvunget til å sette en utespiller i mål.

RØDT KORT: Manchester Citys andrevalg i mål, Claudio Bravo, fikk rødt kort. Dermed ble City tvunget til å sette inn en utespiller i mål. Foto: Luca Bruno (AP Photo)

Den oppgaven var det høyrebacken Kyle Walker som fikk, etter at det var en lang usikkerhet om det var faktisk han skulle inn for å stå i mål. På det påfølgende frisparket ble Walker umiddelbart satt på prøve, men utespilleren klarte å holde ballen.

KEEPER: Kyle Walker måtte ta på seg hanskene og stå i mål, etter at City mistet begge sine målvakter i løpet av kampen. Foto: Carl Recine (Action Images via Reuters)

Dramatikken rundt Bravos utvisninger førte til at dommeren la til hele sju minutter, men i tilleggstiden skjedde det lite. Dermed leder City fortsatt gruppe C ganske klart, men reiser til England med en liten bismak etter Edersons skade.