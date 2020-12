Manchester City klarte bare uavgjort mot West Bromwich

Pep Guardiolas menn sliter med å score mål.

MANCHESTER CITY - WEST BROMWICH 1-1:

Manchester City var store favoritter mot bunnlaget West Bromwich, men de lyseblå fikk bare med seg ett poeng tirsdag kveld.

Gündogan sendte City i ledelsen etter en halvtime, men West Bromwich utlignet rett før pause etter et selvmål av Ruben Dias.

Manchester City presset på mot slutten og hadde flere store sjanser, men ballen ville ikke i mål for Guardiolas menn.

Til pause sto det 1-1, og ekspertene i TV 2 sitt Premier League-studio var ikke imponert over det Manchester City leverte.

- Manchester City mangler den x-faktoren de har hatt før. Det går litt for seint, litt for upresist. Man ser at Kevin De Bruyne er frustrert i denne kampen, sier Brede Hangeland.

Heller ikke hans kollega Trevor Morley lot seg imponere over Pep Guardiolas menn.

- De har scoret halvparten av så mange mål som på samme tidspunkt forrige sesong. De slipper inn færre mål, men offensivt er de ikke i samme flyt. De har mye ballbesittelse, men de får ikke de skuddene på mål, var hans dom i pausen.

Etter tolv spilte kamper ligger City på 6. plass på tabellen, og det vanligvis målfarlige laget har bare scoret 18 mål.

City i ledelsen

Selv om Manchester City har hatt en variabel start på Premier League-sesongen, var de store favoritter mot West Bromwich.

Men det var bunnlaget som kom best i gang. Etter åtte minutter kom nemlig Grant til en stor mulighet for bortelaget.

Grant prøvde å nå Phillips, men traff bare Cancelo. Ballen spratt i backen før den gikk til spissen som plutselig fikk gå helt fri. Grant kom seg innover i sekstenmeteren før han skjøt fra 12-13 meter. Avslutningen var ikke av beste sort, og Ederson fikk parert.

West Bromwich lå lavt i innledningen av kampen og gjorde det vanskelig for City å komme til store muligheter. Men etter en halvtime klarte ikke gjestene å stå imot lenger.

Rodri fant Sterling i West Brom sin sekstenmeter, og vingen stoppet ved dødlinja før han la ballen 45 grader ut til Gündogan. Tyskeren banket ballen i mål fra 11-12 meter.

West Bromwich fortsatte å ligge lavt og ventet på en mulighet fra dødball. Og den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, som det heter. Rett før pause skulle nemlig West Brom slå tilbake.

I kjølvannet av et frispark spratt ballen opp til Ajayi. Midtstopperen var voldsom sterk da han tok ned ballen med mann i rygg. Han vendte opp og skjøt via Ruben Dias og forbi en utspilt Ederson, og sendte utligningen i mål.

City-press

Det ble ingen sjanse-bonanza i andre omgang heller. City prøvde å bryte ned West Brom sitt stramme forsvar, men det var ingen enkel oppgave for Pep Guardiolas menn.

De kom likevel til noen sjanser. I det 57. minutt fikk Foden ballen etter en corner. Han slo inn og Jesus headet mot bakerste stolpe. Der fikk Sterling skutt, men skuddet gikk rett på Johnstone fra kort avstand.

Ti minutter senere var det nære på for De Bruyne. Belgieren ble spilt fri ved dødlinjen på høyresiden. Han skjøt ballen inn og ballen holdt på å snike seg inn ved nærmeste stolpe, men Johnstone fikk ut en fot og parerte til corner.

City slet med å komme til skikkelig sjanser, og Guardiola tok grep. Den spanske manageren tok innpå Sergio Aguero.

Fem minutter før full tid fikk De Bruyne prøve seg på et frispark i god posisjon, men Johnstone var med på notene.

Et par minutter senere skulle Aguero få prøve seg, men skuddet hans fra skrått hold gikk utenfor.

På overtid kom City til to gigantsjanser med Gündogan og Sterling, men Sam Johnstone sto fabelaktig i mål og avverget begge sjansene, og sikret ett poeng til West Bromwich.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre