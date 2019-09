Manchester City med komplett ydmykelse av Watford

Vartet opp med ny Premier League-rekord da «the Hornets» fikk rundjuling.

MANCHESTER CITY - WATFORD 8-0

Det ble en målrik og artig affære for hjemmelaget Manchester City da de tok i mot Watford på Etihad lørdag ettermiddag. De lyseblå fra Manchester ga seg ikke før det stod 8-0 på resultattavla.

City hadde hamret inn fem scoringer før det var spilt 20 minutter. David Silva hadde funnet nettmaskene kun 57 sekunder inn i kampen, før Sergio Agüero banket inn et straffespark fem minutter senere.

Citys fem scoringer på de første 18 minuttene var ny Premier League-rekord. Aldri før hadde noe lag scoret fem ganger raskere enn det Pep Guardiolas mannskap hadde gjort mot Watford:

Dette er også Manchester City sin største seier i Premier League-æraen. Tidligere hadde de slått Norwich 7-0 i 2013.

I tur og orden scoret Riyad Mahrez, Bernardo Silva og Nicolás Otamendi for laget fra den blå delen av Manchester i løpet av den første omgangen. Dermed var seieren sikret lenge, lenge før dommer hadde sendt lagene til pause.

- Så ydmykende som det kan få blitt

Bernardo Silva ble kampens første tomålsscorer da han enkelt kunne legge på til 6-0 etter få minutter spilte av den andre omgangen. Og det skulle bli enda bedre da han la på til 7-0, og satte sitt første hat-trick. Kevin de Bruyne fikk æren av å runde av med 8-0.

I pausen var TV 2-eksperten, og tidligere Fulham og Crystal Palace-stopper, Brede Hangeland oppgitt over det han hadde sett fra Quique Sánchez Flores' mannskap:

- Det er dypt imponerende og ekstremt pinlig avhengig av hvilket lag du holder med, sa Hangeland i studio i pausen.

STOR: Kevin de Bruyne hadde en kjempekamp for City. Foto: Reuters (Phil Noble)

- Når du kommer inn i garderoben, og treneren sier «glem dette, nå handler det om å vinne andre omgang», så får du bare lyst til å slå ned treneren. Det er så ydmykende som det kan få blitt, fortsatte den tidligere norske landslagskapteinen.

Sergio Agüeros scoring gjorde han til den første spilleren i Premier Leagues historie til å score i de seks første kampene av sesongen.

Kalasseieren for City betyr at de spiser seg inn på Liverpools forsprang i Premier League. De ligger nå på andreplass i Premier League med to poeng opp til de røde, samt én kamp mer spilt.

Etter kampen tok Guardiola et oppgjør med kritikerne:

- Synes du at disse spillerne har noe å bevise etter etter hva de har gjort de to siste sesongene? Vi hørte på det som ble sagt etter Norwich-kampen, men folk forstår ikke at vi også kan tape kamper, sa Guardiola til BBC.

- Noen ganger så er jeg overrasket over at tidligere spillere og studioeksperter fortsatt ikke forstår dette.

Watford forblir Premier Leagues jumbolag etter denne serierunden. Etter seks seriekamper ligger de helt sist på tabellen med kun to poeng. De har dermed til gode å vinne en kamp denne sesongen.

Etter kampen var keeper Ben Foster tydelig på at klubben ikke kan være kjent med slike resultater:

- Det er nok et sjokk, og en ydmykelse. Jeg synes vi skuffer oss selv og supporterne i dag. Fansen ga alt de hadde, og dessverre så gjorde ikke vi på banen det samme, sa Foster til BBC.

- Når du ligger under med fem mot City eller Liverpool etter 20 minutter, så tenker du at det kan ende i cricketresultat. De er desidert det beste laget jeg har spilt mot. Vi var dårlige, vi presset dem ikke, men tidvis var det helt vanvittig å se dem spille.

Heller ikke BBC-ekspert, og Premier League-legende, Alan Shearer var fornøyd med det han hadde sett:

- Du kan ikke dra til en kamp for så å stå og se på disse City-spillerne. Watford har ny trener, fikk et godt resultat i forrige uke og du hadde trodd at de hadde en slags formtopp, sa Shearer.

- De var patetiske og de burde skamme seg over denne kampen i dag, tordner den legendariske spissen.

20 minutter - fem scoringer

Dommeren hadde knapt rukket å blåse i gang kampen før City suste i vei i angrep. Etter et vanvittig innlegg fra Kevin de Bruyne hadde David Silva en enkel oppgave med å løpe ballen i mål.

Gerard Deulofeu kunne fort skapt balanse i regnskapet da han løp fra City-forsvarerne, og driblet seg forbi Nicolás Otamendi. Kun en våken Ederson fikk avverget avslutningen av spanjolen.

To minutter senere var City på gang igjen da De Bruyne spilte igjennom Riyad Mahrez. Den algirske landslagsspilleren ble lagt i bakken, og dommer Mike Dean pekte på straffemerket. Sergio Agüero hamret ballen i mål til 2-0.

Det skulle ta litt over fem minutter til før Mahrez endelig skulle tegne seg på scoringslisten han også. Hans frispark smalt i ansiktet på Tom Cleverley, og lurte seg forbi en utslått Ben Foster i Watford-målet.

Scoringsfesten fortsatte noen minutter senere da Otamendi ruvet høyest på en corner, og spilte Bernardo Silva på blank kasse. Portugiseren scoret det fjerde målet for Pep Guardiolas mannskap.

HISTORISK: Sergio Agüero har scoret i de seks første kampene denne sesongen. Foto: Reuters (Jason Cairnduff)

Otamendi ville selv være med på scoringsfesten, og like før 20 minutter var spilt så var landsmann Agüero observant inne i boksen og spilte inn sin landsmann. Stopperen skled inn 5-0 i det 18. minutt.

Det kunne blitt verre da De Bruyne spilte igjennom Agüero alene med Foster i det 25. minutt. Argentineren fikk chippet ballen forbi Foster, men traff ikke målet med sitt forsøk.

Han traff bedre to minutter senere da De Bruyne igjen spilte ham igjennom. Ballen smalt i stolpen, og i ryggen på Foster, men spratt ut til nytt hjørnespark for Manchester City.

Watford valgte å bytte innpå Roberto Pereyra i håp om å kontrollere banespillet litt mer, men like før pause skulle City på ny sette på turboen mot Quique Sánchez Flores' mannskap.

På ny var det De Bruyne som slå innlegget, og igjen traff Agüero både stolpen og keeper Foster før ballen spratt unna. Like etter maktet ikke Bernardo Silva å sette ballen i mål.

Etter å ha rundspilt og utklasset Watford etter alle kunstens regler i den første omgangen, så kunne City smile bredt etter de 45 minuttene. De ledet 5-0 etter den første omgangen.

Komplett ydmykelse

Slik som i den første omgangen, så kom det en tidlig scoring i den andre. En dårlig klarering fra Will Hughes havnet i føttene på David Silva. Han kunne tre opp Bernardo Silva, som enkelt la på til 6-0.

Guardiola passet på å la to av de mindre brukte spillerne slippe til i den andre omgangen da den spanske backen Angeliño, samt Portugal-stjernen João Cancelo ble kastet innpå.

Sergio Agüero var nære på å sette sin andre scoring for kampen da Mahrez fant ham med et lavt innlegg i det 57. minutt. Argentinerens avslutning seilet like utenfor målet.

ARGENTINA: Nicolas Otamendi scoret også for Man City. Foto: Pa Photos (Nigel French)

Angeliño fant Agüero med et suverent innlegg bare minuttet etter, men nok en gang måtte Citys legendariske angriper seg ballen forsvinne utenfor målet til Ben Foster.

Scoring nummer syv skulle uansett komme like etter timen spilt da De Bruyne på ny fikk spilt ballen inn foran mål. Der ventet Bernardo Silva som til slutt fikk kranglet ballen i mål, og dermed kan juble over sitt første hat-trick.

Venstreback Angeliño var ikke ferdig med å imponere. Hans innlegg i det 66. minutt fant pannebrasken til Mahrez, som stanget ballen i Watford-tverrliggeren.

Bortelaget kom på en sjelden visitt offensivt da Cleverley fikk spilt fri Deulofeu ute på venstrekanten i det 72. minutt. Spanjolens skuddforsøk var godt, men Ederson fikk klasket unna til corner.

I det 77. minutt kunne Rodri ha gjort vondt til verre for bortelaget da han fikk skyte fra distanse. Den tidligere Villarreal- og Atlético Madrid-mannen måtte uansett se skuddet sitt seile utenfor mål.

Kevin de Bruyne hadde hatt en fantastisk kamp for City, og i det 85. minutt fikk han lov til å runde av det som hadde vært en perfekt ettermiddag for City da han hamret ballen i mål til 8-0.

Belgieren hadde muligheten til å sette sin andre scoring da han danset seg vei forbi det som var av Watford-forsvarere i det 89. minutt. Dessverre for City banket han ballen utenfor.

Flere scoringer ble det ikke for City som hadde ydmyket Watford etter alle kunstens regler på Etihad Stadium. Pep Guardiolas menn kunne juble over tre poeng etter 8-0-seier over Watford.