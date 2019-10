Manchester City ordnet seier hjemme mot Aston Villa

Guardiolas menn la press på Liverpool.

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA 3-0

Det ble en flott dag for Manchester City, som sikret seg 3-0-seieren over gjestene fra Aston Villa. Hjemmelaget måtte uansett vente lenge på den første forløsende scoringen på Etihad.

20 sekunder ut i den andre omgangen fikk nemlig Raheem Sterling presset inn 1-0 for City, før Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan fjernet all tvil for de regjerende engelske mesterne.

Scoringen til Sterling gjør at han nå står med 13 mål på 14 kamper i alle turneringer. Det er mer enn noen annen Premier League-spiller denne sesongen, opplyser Opta.

Like før full tid maktet brasilianske Fernandinho å pådra seg sitt andre gule kort. Dermed måtte City avslutte kampen med ti mann.

- Det er utrolig unødvendig av Fernandinho å lage frispark der. Han blir for ivrig til å stoppe kontringsmuligheten, sa TV 2-ekspert Petter Myhre fra sin kommentatorplass.

Med seieren så spiser Manchester City seg inn på forspranget som Liverpool har i toppen av Premier League. De regjerende seriemesterne ligger tre poeng bak de rødkledde fra Merseyside med én kamp mer spilt.

For Aston Villas del så betyr tapet at laget fra Birmingham ramler ned til 11. plass i Premier League etter 10 spilte kamper av denne sesongen.

VAR

Det var hjemmelaget Manchester City som kom aller best i gang på Etihad Stadium, og allerede etter fem minutter spilt så burde nok Gabriel Jesus ha gitt Guardiolas menn ledelsen.

Bernardo Silva fikk nemlig avsluttet i en Villa-spiller, og ballen falt ned til City-spissen. Hans skudd inne i boksen var godt, men suste like utenfor Tom Heatons lengste stolpe.

Det gikk lang tid mellom sjansene for Manchester City, men i det 21. minutt testet Kevin de Bruyne skuddbeinet. Forsøket gikk rett i hendene på Heaton, som hadde en enkel jobb med å avverge.

Aston Villa var tålmodige, men da de suste på angrep så kom de med mange. I det 22. minutt så snappet John McGinn opp en dårlig pasning fra John Stones, og raidet mot City-målet.

YPPET: Jack Grealish og Aston Villa yppet med City. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Skottens skudd var godt, men redning til Ederson var ennå bedre. Douglas Luiz var først på returen, men så ut til å bli felt av Fernandinho inne i City-boksen. Etter sjekk med VAR pekte dommer Graham Scott mot cornerflagget.

Raheem Sterling slet med å få ordentlig tak i kampen, i det 38. minutt fant Bernardo Silva ham med et innlegg, men landslagsspilleren fra Englands heading suste utenfor Heatons mål.

I det 44. minutt skulle David Silva ha gitt City ledelsen etter at Sterling driblet seg forbi flere av Villas spillere. Spanjolen fikk avslutte inne i boksen, men den tidligere Valencia-spilleren maktet, på utrolig vis, å ikke få ballen på mål.

Dermed måtte de blåkledde fra Manchester gå skuffet til pause uten å ha registrert nettkjenning. Det stod 0-0 mellom Manchester City og Aston Villa etter den første omgangen.

20 sekunder

Det skulle ikke ta mer enn 20 sekunder av andre omgang før det ble nettsus. Et langt utspill fra Ederson fant Jesus, som stanget videre til Sterling. Han maktet å skvise ballen under Heaton, og sendte City i føringen.

Benjamin Mendy kom på flere offensive klyv for City, og i det 53. minutt fikk franskmannen muligheten til å skyte fra skrått hold. Ballen suste like utenfor Heatons mål.

Jesus burde ha scoret for City i det 55. minutt da han spilt på blank kasse av Sterling. Ballen suste forbi Heaton, men på streken fikk Tyrone Mings avverget på akrobatisk vis for bortelaget.

City hadde lagt et skikkelig trykk på Villa-målet tidlig i den andre omgangen, og like før timen spilt forsøkte De Bruyne seg på ny fra distanse. Denne gangen suste ballen like utenfor Heatons mål.

Det ble mer måljubel for City i det 65. minutt da et innlegg fra Kevin de Bruyne lurte seg hele veien inn i nettmaskene bak Heaton. Etter en sjekk med VAR, så valgte dommer Scott å gi målet til de himmelblå.

UTVIST: Fernandinho fikk marsjordre. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

I det 70. minutt så åpnet det seg igjen for City. Etter en vanvittig sjanse fra Fernandinho, så landet ballen ute til Ilkay Gündogan som hamret ballen i mål for City.

Aston Villa gjorde det de kunne for å skape furore mot Manchester City, men det ville seg ikke for laget fra Birmingham. Heller ikke innbytter Anwar El Ghazi maktet å skape problemer for City-forsvaret.

Phil Foden ble byttet inn i den andre omgangen, og like før slutt testet han skuddfoten. Denne gangen hadde Heaton få problemer med å klaske unna forsøket fra City-spilleren.

Dermed kunne Manchester City innkassere tre nye poeng på hjemmebane. Pep Guardiolas menn vant 3-0 hjemme mot Aston Villa.