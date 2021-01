Manchester City øyner tabelltoppen etter storseier

Det er gode tider også for Manchester City. To stoppermål fra John Stones sikret de lyseblås femte strake trepoenger med 4-0 over Crystal Palace søndag.

Med seieren klatret City opp på 2.-plassen i Premier League. Laget er kun to poeng bak byrival Manchester United, som har én kamp mer spilt. Det betyr at Pep Guardiolas lag vil innta tabelltoppen om den gode stimen fortsetter i tiden som kommer. Stones stanget City i føringen etter 27 minutters spill. Scoringen kom på et innlegg fra Kevin De Bruyne. Etter underkant av en time doblet Ilkay Gündogan med et kanonskudd i lengste kryss. 3-0 kom da Stones hamret inn en returball ti minutter senere, mens Raheem Sterling på tampen avsluttet målfesten med en frisparkperle. Palace har de siste årene hatt en god bortestatistikk mot Manchester City. Gjestene fra London fikk med seg seieren i Citys gullsesong i 2018/19, og i fjor spilte de 2-2 i Manchester. Men søndag var ikke Palace i nærheten mot en motstander som har sluttet å slippe inn mål. City har kun 13 baklengsmål på 17 kamper, og klubben har holdt nullen i sju av sine ni siste ligaoppgjør. Crystal Palace ligger på 13.-plass med 23 poeng. (©NTB) Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene? Fotball

