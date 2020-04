Manchester City permitterer ikke ansatte

Manchester City har som første Premier League-klubb bekreftet at man ikke kommer til å permittere noen av sine ansatte som følge av koronaviruskrisen.

Fem eliteserieklubber har allerede besluttet permitteringer blant sine ansatte, under en ordning som betyr at myndighetene betaler 80 prosent av lønnen til dem det gjelder. Liverpool offentliggjorde lørdag at klubben vil benytte seg av ordningen og har fått hard kritikk for det.

Manchester City følger ikke etter.

– Etter en avgjørelse tatt av formannen og styret forrige uke kan vi bekrefte at Manchester City ikke kommer til å benytte seg av myndighetenes permitteringsordning for koronaviruskrisen, sier en talsperson for klubben til Sky Sports.

Liverpool meldte at klubben permitterer ansatte som ikke kan utføre sine normale oppgaver mens det er kamppause. Klubben vil selv bidra med 20 prosent av lønnen slik at de permitterte ikke taper økonomisk.

Mange mener at klubb med meget solid økonomi, og som betaler sine spillere enorme beløp i lønn, bør kunne lønne sine beskjedent gasjerte ansatte og ikke skyve belastningen over på det offentlige.

Tottenham, som i likhet med Liverpool hadde et stort overskudd i siste regnskapsår, har også fått kritikk for å benytte seg av permitteringsordningen. De øvrige klubbene som så langt har permittert ansatte er Newcastle, Bournemouth og Norwich.

