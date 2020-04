Manchester City-profilen Kyle Walker beklager regelbrudd etter fest med eskortejenter

Klubben reagerer på at landslagsprofilen brøt med rådene som skal beskytte mot koronavirus-smitte.

Kyle Walker inviterte ifølge The Sun til festlig lag hjemme i Cheshire i forrige uke, der en venn og to eksortejenter angivelig også deltok.

Dette skal ha skjedd dagen før Manchester City-profilen, via Twitter, oppfordret klubbens tilhengere til å holde seg hjemme og følge det nasjonale helsevesenets råd for å unngå mer spredning av koronaviruset.

Walker retter en beklagelse til alle han har skuffet i forbindelse med dette.

- Jeg ønsker å benytte denne sjansen til å komme med en offentlig unnskyldning for valgene jeg tok i forrige uke. Jeg forstår at rollen min som profesjonell fotballspiller fører med seg et ansvar om å være et forbilde, påpeker Walker til The Sun.

Uforbeholden unnskyldning



Han beklager deretter til familien, venner, klubben, supportere og folk for øvrig for å ha skuffet dem.

Walker kan nå vente seg reaksjoner fra egen klubb for å ha brutt den britiske regjeringens råd for å hindre spredning av pandemien. Med festingen så 29-åringen bort fra rådene om å holde to meters avstand, og ikke møte andre som ikke tilhører samme husstand.

Walker var kjapt ute for å beklage hendelsen. Likevel tyder klubbens meddelelse i sakens anledning på at backens handlinger får konsekvenser.

Arbeidsgiveren hans har gjort det klart at de støtter myndighetenes pandemiregler som er til for å beskytte helsearbeidere og personer i risikogruppen mot smitte.

- Brøt med Citys støtte



- Manchester City FC er klar over en artikkel i en tabloidavis om privatlivet til Kyle Walker, brudd mot Storbritannias «lockdown » og regler om å holde avstand, melder klubben ifølge Manchester Evening News, før de fortsetter:

- Fotballspillere er forbilder over hele verden. Våre spillere og ansatte har jobbet for å støtte det utrolige arbeidet helsevesenet og andre nøkkelarbeidere gjør for å bekjempe koronaviruset på alle måter. Kyles handlinger i denne saken har rett og slett brutt med denne innsatsen.

Klubben legger til at de er skuffet over påstandene mot Walker, har registrert spillerens unnskyldning og vil komme med en displinær reaksjon innen få dager.

