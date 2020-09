Manchester City så ut til å ha full kontroll. Men så våknet Wolves

Josep Guardiolas menn virket utilnærmelig etter 45 minutter. Da kampen var ferdig kunne de puste lettet ut over at det ble tre poeng.

WOLVES - MANCHESTER CITY 1-3:

Manchester City åpnet sesongen oppskriftsmessig i første omgang borte mot Wolverhampton mandag og ledet fortjent med 2-0 ved pausen.

Josep Guardiolas menn ble kraftig slått av Liverpool på tabellen forrige sesong og den spanske manageren ønsker nok å ta tilbake tronen i Premier League.

Etter pause våknet imidlertid ulvene og ga City skikkelig kamp. Det som virket å være en avgjort batalje etter 45 minutter, fikk nytt liv i andre omgang.

Guardiola så bekymret ut fra benken da hjemmelaget skapte sjanse på sjanse de første minuttene etter pausen på Molineux.

- Pep blir skremt av det han ser nå, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

- Vi har sett Manchester Citys to ansikter. De var helt utilnærmelige før pause, nå er det meget, meget hardt presset her, sa TV 2-veteranen videre.

Kevin De Bruyne sendte City foran, mens Phil Foden doblet ledelsen. I andre omgang fikk Wolves omsider uttelling da Raul Jimenez headet inn reduseringen.

I stedet for at Wolves skulle få en utligning, satte i stedet Gabriel Jesus Citys tredje mål på overtid.

- Jeg synes vi spilte veldig bra. I andre omgang visste vi at det ville bli noen tøffe perioder, fordi vi vet at Wolves er gode offensivt. Vi spilte sikkert og tok ingen risiko. Med kun to uker med trening i beina, visste vi at det kunne bli tøft, sier De Bruyne til Sky Sports etter kampen.

Praktangrep

Ting gikk på skinner for gjestene de første 45 minuttene og etter 20 minutter ble Kevin De Bruyne lagt i bakken av en klønete Romain Saiss og det var straffe.

Belgieren tok selv ansvar fra krittmerket og sendte City sikkert i føringen.

Drøye ti minutter senere vartet bortelaget opp med strålende fotball. De Bruyne kombinerte med Raheem Sterling, som igjen fant Phil Foden 45 grader ut i feltet. Sistnevnte fikk en enkel jobb med å styre ballen i mål bak Rui Patricio.

City hadde også et par andre gode sjanser i første omgang, men nevnte Patricio sto en solid omgang i Wolves-buret og stoppet gjestene fra å score flere før pause.

Vertene hadde lite å by på og virket en smule tamme. Kraftpakken Adama Traore skapte noe problemer for City-forsvaret og skaffet et frispark i god posisjon da han ble lagt i bakken av Benjamin Mendy, men Wolves fikk lite ut av muligheten.

Kanonade

Etter pausen skulle kampen endre karakter. I løpet av få minutter innledningsvis så skapte hjemmelaget fire store sjanser for å skaffe seg en redusering.

Først traff Daniel Podence stolpen bak mål etter godt forarbeid av Adama Traore. Deretter kom Pedro Neto seg til kortlinja og fikk spilt mot Podence. Han burde nok dratt til selv, men slapp den videre til Ruben Neves. Han skudd ble blokkert.

Podence var aktiv nå og i det 58. minutt løp han seg perfekt fri fra John Stones og kom alene gjennom med Ederson. Avslutningen endte opp på nettaket.

Like etter kjørte Traore karusell med Mendy ute på kanten, før han slo lavt inn mot Raul Jimenez. Han fikk ballen i god posisjon, men styrte den like utenfor.

City virket rystet nå, men hadde også klart å ri av stormen uten å få en baklengs. Etter den friske Wolves-starten fikk gjestene igjen litt bedre kontroll.

Etter 78 minutter skulle likevel reduseringen komme. Podence tok seg frekt forbi på kanten og slo inn mot Jimenez. Hodestøtet til spissen fant veien til nettet.

På overtid satte Gabriel Jesus inn Citys tredje og kampen var punktert.